Herzlicher Empfang für Pater Sony

Am Sonntag ist für die Röhlinger, Pfahlheimer und Beersbacher ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie haben einen neuen Pfarrer begrüßen können. Pater Sony Jose Mundackal trat die Nachfolge von Pfarrer Anton Forner an und wurde mit einem stimmungsvollen Festgottesdienst in der Röhlinger Sankt-Peter-und-Paul-Kirche samt anschließendem Stehempfang begrüßt.

Die Kirchengemeinderäte der drei Ortschaften Röhlingen, Pfahlheim und Beersbach, die in der Seelsorgeeinheit Pater Philipp Jeningen Ost zusammengefasst sind, hatten den großen Festgottesdienst zur Einsetzung des neuen Pfarrers organisiert.

„Hier muss man schon Schwäbisch sprechen“

Der stellvertretende Dekan, Pater Jens Bartsch, stellte Sony Jose Mundackal, der indische Wurzeln hat hier den Gemeindemitgliedern vor und bemerkte in diesem Zuge, dass Pater Sony zwar sehr gut deutsch spreche. Aber das reiche in der neuen Seelsorgeinheit leider nicht aus. „Hier muss man schon Schwäbisch sprechen“, erklärte Bartsch mit einem Augenzwinkern. Das müsse der neue Pater noch lernen. Ein Hinweis, der in der Kirche für allgemeine Heiterkeit sorgte.

Schwäbisch hin oder her. Roland Herzog, der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats Röhlingen, betonte am Sonntag wie groß die Freude und Erleichterung in allen drei Gemeinden ist, dass nach nur drei Monaten Wartezeit bereits ein Nachfolger für den in Rente gegangenen Pfarrer Anton Forner gefunden werden konnte. Das sei keineswegs eine leichte Aufgabe gewesen. Mit der Einsetzung von Pfarrer Sony gehe für die Seelsorgeeinheit ein großer Wunsch in Erfüllung: „Der neue Pfarrer ist da.“ Herzog betonte in diesem Zuge mit Nachdruck, dass die Kirchengemeinden offen für Neues seien.

Anton Konle, der zweite Vorsitzende des Pfahlheimer Kirchengemeinderats, betonte, dass Pater Sony in Röhlingen, Pfahlheim und Beersbach eine neue Heimat finden solle. Als Zeichen dafür wurde Pfarrer Sony ein kleines Sofa überreicht – stellvertretend für ein großes Sofa, das sich der Pater Sony nun für seine neue Wohnung aussuchen solle.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek wies in seinem Grußwort auf den guten, intakten Zusammenhalt innerhalb der Ortschaften hin. Pater Sony werde in seinen neuen Kirchengemeinden „überall Unterstützung für seine Arbeit finden“, zeigte sich der OB überzeugt. Hilsenbek lobte das offene Klima in der Seelsorgeeinheit.

Franz Kuhn hieß den Pfarrer im Namen der Vereine aller drei Ortschaften willkommen. Und sprach eine Einladung an Pater Sony aus, die Vereine zu besuchen. Da lerne er die Menschen aus der Gemeinde am schnellsten kennen.

Gesanglich wurde Pfarrer Sony von den beiden Kirchenchören aus Pfahlheim und Röhlingen begrüßt sowie von den Kindergartenkinder aus beiden Ortschaften, die für Pater Sony .„Seid behütet auf allen Wegen“ mit Inbrunst darboten.

Pater Sony, der den Festgottesdienst gemeinsam mit seinem alten Studienfreund, Pater Matthew aus Aalen, zelebriert hatte, freute sich sichtlich über den herzlichen Empfang in Röhlingen. „So viele Ministranten hatte ich noch nie in einem Gottesdienst“, räumte er ein.

Abstecher zum Oldtimertreffen

Nach dem Gottesdienst hatte die Kirchengemeinde die Gelegenheit, bei einem Sektempfang den Pfarrer persönlich kennenzulernen. Nach dem Empfang fuhren die Ehrengäste anschließend standesgemäß mit Oldtimern zum Oldtimertreffen des Liederkranzes in Röhlingen, dort gab es Mittagessen und für Pater Sony die beste Gelegenheit, viele Mitglieder seiner Gemeinde kennenzulernen.