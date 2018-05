Alle vier Klassen der Röhlinger Grundschule haben sich auf das Angebot des FC Röhlingen eingelassen und in einer Doppelstunde Rope Skipping, eine höchstanstrengende Mischung aus Seilspringen und Akrobatik, trainiert. Die Schülerinnen und Schüler waren motiviert und diszipliniert bei der Sache und erhielten in den 120 Minuten einen echten Crash-Kurs in Sachen Rope Skipping. Sogar der äußerst schwierige Einstieg ins Double Dutch gelang dabei einigen Schülerinnen und Schülern. Am Ende waren alle – auch die zum Teil erst skeptischen Jungs – überzeugt: Rope Skipping ist alles andere als eine reine Mädchensportart und macht vor allem jede Menge Spaß. Wie die Rope Skipper des FC Röhlingen betone, eigne sich ihr Sport für Kinder ab 5 Jahren.