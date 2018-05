Auch in Röhlingen ist am Donnerstagt mit einer Prozession das Fronleichnamsfest gefeiert worden. Begleitet wurde die Prozession, an der in diesem Jahr ausgesprochen viele Glöäubige teilnahmen, erstmals vom neuen Röhlinger Pfarrer Sony. Mitgestaltet wirde der kirchliche Umzug von den Röhlinger Kommunion-Kindern, dem Musikverein, dem Kirchenchor und dem Gesangsverein sowie von verschiedenen anderen Vereinsstandartenabordnungen. Pater Sony eskortierten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, das Baldachin trugen Mitglieder des Kirchengemeinderats. Angeführt wurde die Prozession von einer Standartenabordnung des Reit- und Fahrvereins Röhlingen, bestehend aus Georg Gösele, Rainer Abele und Jürgen Abele. (db)