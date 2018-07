Franz Xaver Klotzbücher ist am letzten Schultag vor den Sommerferien an der Johann-Sebastian-von-Drey-Schule Röhlingen in den Ruhestand verabschiedet worden.

Klotzbücher studierte im Stufenschwerpunkt Hauptschule die Fächer Mathematik, Musik und katholische Religion und absolvierte seine erste Dienstprüfung 1979 an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Dem zweiten Staatsexamen 1980 folgten Zeiten des Unterrichtens an der Talschule Wasseralfingen, an der Bohlschule Aalen, an der Grund- und Hauptschule Unterrombach sowie an der Uhlandschule in Kornwestheim. Franz Xaver Klotzbücher unterrichtete an der Röhlinger Schule seit dem Schuljahr 1984/85.

Die Berufsorientierung, die Musik und die Religion sowie die Tätigkeit als Administrator der Computer, Sicherheitsbeauftragter sowie die Röhlinger Sinfonien und vorweihnachtlichen Feiern in der Sankt-Peter- und-Paul-Kirche lagen ihm besonders am Herzen.

Schulleiterin Daniela Gerstner-Gloning dankte dem angehenden Pensionär für seine 34-jährige Arbeit, seinen Einsatz und sein Engagement an der Röhlinger Schule.