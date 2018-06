(hbl) – Die Augen leuchten auf, wenn der heute 61-jährige Röhlinger Franz Abele vor seinem Haus auf seiner noch zwei Jahre älteren NSU ZDB Platz nimmt und sowohl einen Blick auf seine rund 80 erworbenen Pokale und Trophäen als auch auf sein zweites Prunkstück, eine bestens erhaltene BMW R 50, wirft. Für den gelernten Elektriker, Elektroniker und Regelmechaniker, der 26 Jahre lang in der Ellwanger Kaserne beschäftigt war, sind sie ein wichtiger Teil seines Lebens.

Franz Abele nennt sich selber einen „Schrauber“ aus Leidenschaft, und diese hat er offensichtlich von seinem Vater Wilhelm geerbt, der sich im Jahre 1949, ein Jahr nach der Währungsreform, den Luxus leistete, für damals 800 Deutsche Mark eine NSU ZDB – ZDB steht für Zweisitzer Doppelauspuff Block – zu erwerben. Die Marke NSU aus Neckarsulm stand schon damals ebenso für Qualität wie später die „Max“ oder viele Jahre danach der legendäre Ro 80. Und Franz Abele wurde erst zwei Jahre später geboren und seine Liebe zu diesem Motorrad wuchs geradezu von klein auf mit. Es wäre gelogen, wenn er nicht schon als Lausbub seine ersten fahrerischen Kenntnisse mit diesem Motorrad gesammelt hätte. Gerade mal sagenhafte 3,2 PS bei 125 Kubikzentimetern hat die NSU ZDB von Franz Abele und verbraucht rund vier Liter auf 100 Kilometer. Als sein Vater sich von dem geliebten Stück trennen wollte, protestierte der Junior, was er bis heute nicht bereut, denn inzwischen ist ihm dieser kostbare Oldtimer, den er 1987 für 1100 Mark restaurierte und dabei in Bayern 52 Teile flammverzinken ließ, bei seinen zahlreichen Teilnahmen an Rallyes und Wettbewerben richtig ans Herz gewachsen. 15 erste, zehn zweite, 25 dritte und 29 Plätze auf den Rängen vier bis 15 zeigen eine erfolgreiche Serie auf, die er sowohl mit seiner NSU als auch mit seinem zweiten Prunkstück, einer 2009 erworbenen BMW R 50, Baujahr 1957, mit 500 Kubikzentimetern und 26 PS Leistung errungen hat. 1988 war er Tagessieger in Aalen-Reichenbach, 1991 Sieger in Kufstein und 2009 Tagessieger in Giengen-Burgberg bei 80 Teilnehmern, wobei nicht die schnellste Zeit, sondern fahrerisches Können und technisches Wissen gefragt waren. Bei Rallyes vom Schwarzwald, Bodensee, Bad Buchau am Federsee über Schwäbisch Hall, Bissingen/Teck, Geislingen an der Steige, Lauffen am Neckar bis in den Raum Nürnberg war Franz Abele, der seit 1986 Mitglied im Oldtimerverein Ellwangen ist und von 1990 bis 1994 zweiter Vorsitzender war, erfolgreich dabei.