Die Gartenfreunde Röhlingen suchen das schönste Gartenfoto aus Röhlingen und Umgebung und laden ein zum Fotowettbewerb 2018. Mitmachen darf jeder, der Freude an schönen Gartenfotos hat. Motive können zum Beispiel Gartengestaltung, Pflanzen, Insekten, Gartenvögel und dergleichen sein. Die Motive können aus dem ganzen Gartenjahr kommen, Mikro- oder Makroaufnahmen, wie es gefällt. Für eine Teilnahme am Fotowettbewerb eine elektronische Datei des selbstgemachten Fotos mit Titel und einer kurzen Beschreibung bis zum 15. Oktober 2018 an rosenkaefer@mail.de.

Teilnehmer sollten ihren Namen, ihre Adresse und Telefonnummer angeben, damit die Gartenfreunde die Gewinner erreichen können. Die Daten werden nur für Zwecke des Wettbewerbs verwendet, nicht an Dritte weitergegeben und nach Beendigung des Wettbewerbs wieder gelöscht. Eine fachkundige Jury wird die schönsten Fotos auswählen und bei der Weihnachtsfeier 2018 prämieren. Das allerschönste Gartenfoto wird auf großer Leinwand ausgedruckt und ein Jahr lang das Vereinsheim schmücken.