Am Sonntag, 6. Mai, wird in Röhlingen bei einem Festgottesdienst Pater Sony Jose Mundackal als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Philipp Jeningen Ost eingesetzt.

Er war bisher in der Seelsorgeeinheit Zocklerland am Bodensee tätig und hat die vergangenen Monate auf Heimaturlaub in Indien verbracht. Gefeiert wird der Gottesdienst von den drei Kirchengemeinden Röhlingen, Pfahlheim und Beersbach, die Pater Sony betreuen wird. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr, danach ist ein Stehempfang auf dem Kirchplatz mit Grußworten von Vertretern aus Kirche, Stadt und Vereinsleben.

Pater Sony Jose Mundackal kommt aus einer kleinen Stadt in Kerala im Süden Indiens. 1995 hat er sein Studium am Priesterseminar begonnen und wurde 2007 zum Priester geweiht. Er ist Mitglied einer Ordensgemeinschaft, die sich Eucharistische Missionare nennt. Das sind über 450 Patres, davon sind einige in Deutschland als Seelsorger tätig. Pater Sony ist 2009 nach Deutschland gekommen und war Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Zocklerland am Bodensee.