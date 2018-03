In „Realeg am Sechtastrand“ feiert man Fasching mit viel Herzblut und ansteckender Freude. Auch dieses Mal haben die Aktiven der RöSeNa auf ihrer Prunksitzung ein Fastnachtsfeuerwerk vom Allerfeinsten gezündet.

In der ausverkauften Sechtahalle erlebte das närrische Volk schwungvolle Gardetänze in tollen Kostümen, ausgefeilte Büttenreden und herrlich schräge Guggenmusik. Es begrüßten die Präsidenten Christoph Thor und Roland Brenner. Brenner führte (bereits im siebten Jahr) mit Corina Weiß (auch schon im vierten Jahr) durchs opulente Programm. Schon bei der ersten Schunkelrunde mit der Sitzungskapelle „The Tonics“ flog das närrische Volk mitten ins Faschingsglück hinein.

Bis Aschermittwoch haben Prinzessin Sabine I. und Prinz Alexander I. (Sabine und Alexander Mai) das Sagen. Bei der Proklamation gelobten die Hoheiten feierlich, Sorgen und Probleme abzuschaffen, denn: „Alles neu macht der Mai, alles neu macht die Mai.“

Kindergarde tanzt zur Musik von Mary Poppins

Mit ihrem Gardetanz tanzte sich die liebliche Kindergarde (Sandra Feil) zur Musik von Mary Poppins „superkalifragilistikexpialigetisch“ in die Herzen und entführte mit ihrem entzückenden Showtanz „Aloha“ über den Regenbogen nach Hawaii. 15 anmutige Skihasen der Prinzengarde (Nadine Eiberger, Anna-Lena Gösele) und DJ Ötzi flogen beim „Après Ski“ so sportlich über die Bühne, dass es eine Pracht war. Prächtig anzuschauen waren die bildhübschen Mädels auch beim Gardetanz zur „Ode an die Freude.“

Leichtfüßiger Blickfang war die Erste Garde (Nikola Graule, Leonie Unkel) bei der fantastischen Choreografie „Stormtroopers gone wild.“ Begeisterte Zuschauer erlebten Star Wars-Flair hautnah in futuristischen Kostümen. Sogar der zottige Alien „Wookiee“ rockte mit. In Blau-Weiß begeisterte die Jugendgarde (Vera Seidl, Ramona Vaas) beim Gardetanz und dem mitreißenden Showtanz „Flossen hoch!“ Graziös tauchten die Mädels aus den Fluten auf und schwebten wie Flipper völlig losgelöst über die Bühne. Die Narren in den ersten Reihen wurden per Wasserpistole von den Nixen getauft, die erst nach der Zugabe abtauchen durften.

Drei Lausbuben decken Merkwürdiges auf

Julius allein zu Haus: 13 Jahre jung, war Julius Hillenbrand zum achten Mal in der Kinderbütt und machte mit „Sturmfreie Bude“ Furore. Eine prima Figur machten auch die drei Lausbuben Johannes Gerold, Jean-Luca Scheibli und Maximilian Maile. Seit zehn Jahren gemeinsam in der Bütt, deckten sie trotz Prüfungsstress Merkwürdiges und Missliches auf und zogen abstiegsgefährdete Fußballvereine durch den Kakao. Freie Schulräume für den FC Röhlingen: „Wenn wir die freien Räume nicht nutzen, steigen wir ab.“ Auch Kicherers Lagerhalle in Neunstadt kam nicht gut weg. Tapfer hielt das Trio Plakate hoch: „Kein Monsterbau in Himmelblau, kein Sonnenstrahl durchs Hochregal, wir sind unterbelichtet.“

Mit Putzeimer und Besen flogen Uschi Stengel-Wünsch und Tochter Sophie Wünsch direkt aus dem Kanzleramt ein. Mit ihrer Bütt „Lieber gar net butza wia falsch butza“ trafen sie ins Schwarze, schafften „das bisschen Haushalt“ im Nu und „lindnerten“, was das Zeug hielt. Welches Land geht bei Donalds Politik zuerst unter? Na klar: „America first.“ Ein „RöSeNa-Exit“ droht indes nicht, auch wenn das Prinzenpaar Mai (wie die Londoner Theresa) heißt.

Nach einem Jahr Pause zeigten Ursula und Franz Uhl wieder ihr komödiantisches Talent mit der Bütt „I kenn di doch!“ Altgedientes Ehepaar will sich neu kennenlernen: Sie säuselt und lockt, er will seine Ruh. Kein Auge blieb trocken.

Einen guten Rat fürs schick behütete Stadtoberhaupt Karl Hilsenbek hatte die freche Schnitzelbank (Josef Mayer, Alois Seibold, Walter Schlotter, Wolfgang Schlotter): „Schulden sind Ellwangen egal – Karl, mach’s net wie Griechenland, fahr‘ den Karren net an die Wand!“ Ab Samstag sind die Verse auch gedruckt zu haben.

Zurück vom internationalen Guggentreffen in Schwäbisch Gmünd, ließen die Röhling Stones (Hannes Liesch, Verena Liesch, Markus Nitsch) im leicht morbiden Totenkopf-Häs die Sechtahalle nach allen Regeln bester Guggenmusik soundstark erbeben. Zuckersüß anzuschauen im gepunkteten Outfit mit Petticoat twistete das Männerballett (Sandra Bühler) mit „Heffis Sixteen Sexy Sixties Sweeties“ und setzte mit der hinreißenden Reminiszenz an Playboy-Gründer Hugh Hefner spektakuläre Show-Maßstäbe. Sogar Sexgöttin Marilyn Monroe gab sich die Ehre.

Frohe Kunde während der Prunksitzung

Krönendes Finale der grandiosen Fastnachtsshow der Röhlinger Sechta-Narren war der Gardetanz der Ersten Garde (Vanessa Rupp mit Tina Schlotter). Und die RöSeNa-Familie wächst. Frohe Kunde während der Prunksitzung: Nachwuchs gab’s bei Trainerin Vera Seidl und den Brandjoggala. Die feiern ihren 11. Geburtstag und verbrennen am Dienstag den Fasching.