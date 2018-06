Fünf Stunden Prunksitzung mit Programm vom Feinsten: Die Aktiven der RöSeNa haben glückselige Närrinnen und Narren mit anmutigen Garde- und Showtänzen, urkomischen Büttenreden und ansteckender Begeisterung für Fasnet am Strand der Sechta grandios unterhalten. Und das Beste: Die Sechtahalle prunkte ihrerseits in neuem Glanz. Es begrüßten die Präsidenten Christoph Thor und Roland Brenner, der mit Corina Weiß charmant durch die närrischen Nächte führte.

Zum Auftakt „Tanze mit mir in den Himmel hinein“: Mit der Sitzungskapelle Tonics schunkelte sich das närrische Volk in den Faschingshimmel über Realeg. Fröhlich zu feiern, hatte das Prinzenpaar Andrea II. und Peter I. proklamiert. Und es wurde gefeiert. 13 kleine Tänzerinnen der Kindergarde (Sandra Feil) ertanzten sich die erste Rakete und entzückten mit ihrem Showtanz „Hercules und seine Musen.“ Die Jugendgarde (Vera Schlotter, Ramona Vaas) eroberte zu Melodien der Comedian Harmonists die Zuschauer im Sturm und setzte mit ihrem hinreißenden Showtanz „Tatü Tata die Feuerwehr ist da“ noch eins drauf: Seilhüpfen im Ring of Fire, kühner Spagat ins Sprungtuch. Sogar Prinz Peter zeigte, was er tänzerisch draufhat.

Mit ihren neuen Trainerinnen Nadine Rupp und Anna-Lena Gösele präsentierte sich die schmucke Prinzengarde zu Andreas Bouranis „Ein Hoch auf uns“ in leichtfüßiger Hochform. Mit ihrem Showtanz verwandelten die hübschen Tänzerinnen die Halle in ein Märchen aus 1001 Nacht. Mit Michael Jackson fragte die erste Garde (Tina Schlotter) „Annie are you okay?“, glitt im Moonwalk über die Bühne und tanzte so graziös, dass der King of Pop seine helle Freude gehabt hätte.

Eine prima Figur machte wieder Julius Hillenbrand, 12 Jahre jung und zum siebten Mal in der Bütt. Nach dem Motto „Ein Mann ohne Bauch ist wie eine Frau ohne Brust“ deklamierte er vergnüglich: „Wir sind schon ganz fertig und auch schon ganz schlapp, unser Papa macht Diät und wir nehmen ab.“ Alte Hasen in der Bütt sind auch die Lausbuaba Johannes Gerold, Jean-Luca Scheibli und Maximilian Maile. Sie deckten sie so Merkwürdiges auf wie die unendliche Geschichte des Terrassenbaus eines Metzgermeisters. Für die darbenden Ellwanger gab’s ein Spendenkästle, denn das teure Facelifting der Sechtahalle ließ nichts mehr übrig für eine neue Stadthalle.

Ich und mein Fendt

Wieder dabei waren Nimm 2 und die Schwestern (Ruth Schmid, Margret Schmid-Berhalter, Hans Kucher und Ernst Hehr). Das „magische Gesangsviereck“ (Corina Weiß) riss das närrische Volk zu Lachsalven hin mit ihrer Ode an die (Kratz-)Bürsten einer Autowaschanlage und dem Song über die vielen Kinder des Bofrost-Manns.

Die Bütt „Bauer sucht Frau“ mit dem eingespielten Quartett Manuela Huppenberger, Lisa Bühler, Beate Rathgeb und Florian Schmid ist kaum zu toppen. Wie sie sich mit Lockenwicklern aufbrezelten, wie sich „Rosa Schlüpfer“ mit Rammler Rudi anpries und Bauer Florian sich mit dem Schild „Ich und mein Fendt“ in Szene setzte, war so komisch, dass sich die Balken der neuen Halle vor Lachen bogen. Später kehrten sie ernüchtert zurück, der Bauer mit offenem Hosenstall, die drei Damen von der Sechta leicht zerfleddert, aber ungebeugt und jetzt in Realeg auf der Suche nach geeigneten Junggesellen: Frühlingsgefühle im Februar.

Die Halle bebt

Die Röhling Stones (Hannes Liesch, Verena Liesch, Markus Nitsch) ließen die Narren nicht nur musikalisch, sondern auch optisch erbeben. Nach allen Regeln der Guggenmusik zelebrierten sie im neuen Häs einen fantastisch-morbiden Totentanz, Schrumpfkopf mit blinkenden Augenhöhlen und Alien mit Riesenkopf inklusive. 27 Auftritte haben die Stones in dieser Session und sind 2018 zum internationalen Guggentreffen nach Schwäbisch Gmünd eingeladen: Der Ritterschlag, sagte Corina Weiß.

Uschi Stengel-Wünsch, ihre Tochter Sophie Wünsch und Ann-Kathrin Riethmüller übersetzten in der Bütt „Schwätz koin Bapp“ Schwäbisch gekonnt ins Hochdeutsche: Was ist Brestlingsgsälz? Erdbeermarmelade natürlich. Jetzedle. Mit dem Männerballett (Sandra Rathgeb) erlebte das närrische Volk Bella Italia mit Pizzabäcker, Gondoliere, „O Sole mio“ und allem, was dazu gehört.

Die Röhlinger Dorfmusikanten (Magnus Müller, Benni Kurz) schmetterten „Smoke on the Water“, was das Zeug hielt, und der hinreißende Gardetanz der ersten Garde war das krönende Finale einer tollen Show. Fasching in Realag: Jedes Jahr sensationell. Helau, Alaaf und Heidenei.

Zwei weitere Prunksitzungen sind am heutigen Freitag, 24. Februar, und am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr in der Sechtahalle.