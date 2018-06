Mit einer vielfältigen und herausragenden Jahresbilanz knüpft der DRK-Ortsverein Röhlingen nahtlos an seine bemerkenswerten Erfolge der vergangenen Jahre an. Bei der Hauptversammlung präsentierte Vorsitzender Franz Brenner die breite Palette an Dienstleistungen seiner Aktiven.

7391 Einsatzstunden von 50 Helfer sind Spiegelbild eines bürgerschaftlichen Engagements, von dem die Ortschaft Röhlingen in vielfältiger Form bei sportlichen und kulturellen Ereignissen profitiert.

Die drei in Röhlingen und Pfahlheim organisierten Blutspende-Aktionen, so Schriftführerin Christine Halt und Bereitschaftsleiter Michael Uhl, seien mehr als zufriedenstellend. 1068 Spender wurden verzeichnet. Einen herausforderungsvollen Einsatz habe das beim DRK-Ortsverein Röhlingen angesiedelte Kreisauskunftsbüro (KAB) zu bewältigen gehabt. Im August 2013 hatte ein schwerer Sturm ein Jugendzeltlager bei der Hammerschmiede zerstört. Das Röhlinger KAB-Team habe dabei mit großer Umsicht und Kompetenz Hilfe und Unterstützung geleistet. Sabrina Stenzel erbringe einen großen Beitrag zum Rettungsdienst. 420 Stunden, einschließlich der Rufbereitschaft, sei sie in der Ellwanger Fahrbereitschaft im Einsatz gewesen.

Seniorenarbeit läuft bestens

„Gemeinsam aktiv – gemeinsam kreativ“ lautete das Leitwort der Seniorenarbeit 2013, die seit Jahren in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde organisiert wird. Zwischenzeitlich ist dieses weitere Standbein örtlicher DRK-Arbeit aus dem Röhlinger Vereinsprogramm nicht mehr wegzudenken, wie Eugen Maile berichtete.

Daniela Mayr und Dominik Veile als Jugendrotkreuz-Verantwortliche informierten über das Arbeitsspektrum des Röhlinger Jugendrotkreuzes mit rund 400 Einsatzstunden. Die Zahl der Jugendrotkreuzler ist binnen eines Jahres von sechs auf 17 angestiegen.

Wie Defibrillatoren Leben retten können, veranschaulichte Josef Rathgeb mit der Schilderung eines Vorfalls im Januar 2014 in der Sechtahalle. Mit dem dort vom DRK-Ortsverein Röhlingen installierten Defibrillator konnte ihm entscheidend geholfen werden. Als Dank überreichte er zusammen mit seiner Frau Rosi Vorsitzendem Franz Brenner einen Spendenscheck. Mit dem örtlichen Krankenpflegeverein, dessen Vorsitzender Josef Sinder spontan Unterstützung signalisierte, will der DRK-Ortsverein die Spende als Baustein für die Anschaffung eines weiteren Defibrillators in der Röhlinger Pfarrkirche verwenden. Ortsvorsteher Hans-Peter Müller, Kreissozialdezernent Josef Rettenmaier und Feuerwehrkommandant Markus Spaag waren sich in ihren Grußworten einig: Das Röhlinger Rote Kreuz ist eine hochaktive und von jungen und bewährten Kräften getragene Gemeinschaft. Kreisverbandsvorsitzender Dr. Eberhard Schwerdtner bezeichnete das Röhlinger DRK als Vorzeigeverein, der seit vielen Jahren unersetzliche Beiträge zur Dorfgemeinschaft, aber auch auf Kreisebene erbringe.

Zusammen mit Vorsitzendem Franz Brenner nahm Dr. Schwerdtner Ehrungen vor. Ausgezeichnet wurden für langjährige Mitgliedschaft: Ulrich Roschitsch, für fünf Jahre, Stefanie Traub und Dominik Veile, für zehn Jahre, Christine Hald, Tobias Liesch und Claudia Metzger, für 20 Jahre, sowie Anton Hofmeister und Josef Walter für 45 Jahre .