Einen Benefiz-Liederabend der Extraklasse hat die Familie Thomer in ihrer Scheune in Dettenroden ausgerichtet. In uriger Atmosphäre brachten drei regionale Bands ihr Können auf die Bühne. Der Erlös kommt drei sozialen Projekten zu Gute.

Die fünf Musiker der Gruppe Fun Connection aus Lippach starteten mit dem Hit „Spirits“ von den Strumbellas in den Abend. Mit Akustikgitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang präsentierten Band ein buntes Repertoire aus altbekannten und brandaktuellen Songs. „Calm After The Storm“ von The Common Linnets, bekannt vom Eurovision Song Contest 2014, folgte auf „Shooting Stars and Fairy Tales“ von Mrs. Greenbird. Aber Fun Connection um Frontfrau Susanne Jaumann widmete sich auch Johnny Cashs „One“.

Dass man auf einer Gitarre nicht nur zupfen und schlagen kann, das bewies das Duo „beidsaitig“. Tobias Knecht und Andreas Franzmann begeisterten das Publikum als Virtuosen an der Gitarre mit Neuinterpretationen bekannter Melodien. Ihre Akustikgitarren verwendeten sie nicht nur im klassischen Sinne – sondern auch als Cajon. Nach wenigen Sekunden war die Scheune außer Rand und Band. Stevie Wonders „Sir Duke“ und Totos „Africa“ erklangen als ausgefallene Unikate.

Zu guter Letzt zeigten Andreas Franzmann und Patrick Schwefel unter dem Namen Acoustic Groove ihr Können. Ebenfalls mit zwei Akustikgitarren aber auch mit Gesang und Percussions brachten die Musiker Neil Youngs „Heart Of Gold“ und Jack Johnsons „Sitting, Waiting, Wishing“ auf die Bühne. Filigraner zweistimmiger Gesang mischte sich mit viel musikalischem Fingerspitzengefühl und einer großen Portion Humor.

Der Erlös kommt drei sozialen Projekten zu Gute. Die Konrad-Bisalski-Schule Wört freut sich ebenso wie der Förderkreis für Tumor und Leukämiekranke Kinder Ulm und der Verein Solidarität Mnero. Letzterer hat es sich zum Ziel gemacht, die Lebensumstände der Menschen im südlichen Tansania zu verbessern. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Gesundheit, Bildung und Ökologie.