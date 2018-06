Das 1250-jährige Bestehen der Ortschaft Röhlingen und der 40. Geburtstag der Tennis-Abteilung haben das Jahr beim FC Röhlingen geprägt. Daran erinnerte Vorstandssprecher Wolfgang Konle bei der Hauptversammlung in der Mühlbachhalle.

Auch sportlich war 2014 erfolgreich. Der FC hat mehrere Meisterschaften gewonnen. So verteidigten die Sportakrobaten Goldie’s in Berlin ihren Titel als „DTB-Showgruppe des Jahres“.

Mit seinem vielfältigen Sportangebot sei der FC sehr gut aufgestellt, sagte Konle. Die Aus- und Weiterbildung sowie die Sicherstellung und der Ausbau von weiteren Sportangeboten stehe im Mittelpunkt. Dieses Angebot wird abgerundet von weiteren Veranstaltungen wie Zeltlager und F-Jugendspieltag. Auch seinem Ruf als Sport- und Bauverein sei der FC gerecht geworden und habe in Eigenregie den Kletterturm am Spielplatz gebaut.

Gewählt wurden Alexandra Schwarz als Vorstand Schriftverkehr, Josef Szabo und Hermann Spiertz als Vertreter der passiven Mitglieder, Michael Hienisch als Vorstand Vereinsjugend Michael Heinisch, Daniel Wünsch als Kassenprüfer.

Manfred Pawlita, Vorsitzender des Sportkreises Ostalb, ehrte die erfolgreichen Sportler. Die WLSB-Verbandsehrennadel in Bronze bekamen Kerstin Frosch und Michael Heinisch. Die WSJ-Ehrennadel in Bronze ging an Sandra Pfeifer, Silke Steiner und Raffaela Bühler. In Silber erhielt sie Christina Schäfer. Über die Gauehrennadel in Bronze freuten sich Heike Mack und Svenja Schnell, über die Ehrennadel des DTB in Bronze Tina Pfeifer und Ruth Schmid.