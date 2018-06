Von

Der 25-jährige Vermisste aus Aalen ist tot. Das hat die Polizei am Freitagmittag den „Aalener Nachrichten“ bestätigt. Ein Wanderer entdeckte die Leiche am Donnerstag. Bis in die Nacht hinein war die Polizei in der Nähe der Bergstation des Skilifts an der Osterbucher Steige im Einsatz. Seit Sonntagmittag lief die Suche nach dem jungen Erwachsenen. Zahlreiche Einsatzkräfte, Hubschrauber und Polizeihunde waren an der groß angelegten Suche in der Region beteiligt.