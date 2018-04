Ein grandioses Konzert haben die Besucher in der Kübelesbuckhalle in Rindelbach erlebt. Die Chorwerkstatt Rindelbach und der befreundete Gospel-Chor Al Ritmo Dello Spirito aus Abbiategrasso haben ein Programm gestaltet, das die Gäste mitriss. Der Erlös geht an das Hospiz in Ellwangen und die Konrad-Biesalki-Schule in Wört.

Die Chorwerkstatt mit ihrem ersten Vorsitzenden Wolfgang Mader pflegt seit neun Jahren eine Freundschaft zum Chor aus Abbiategrasso, der italienischen Partnerstadt von Ellwangen. Der Anfang machte der Gastgeber. Unter der Leitung von Julia Strasser zeigte der Chor einen Querschnitt durch sein Repertoire, das Publikum sparte nicht mit Beifall. „Tage wie diese“, „Java Jive“, die Gospels „Let my light shine bright“ und „I’ve got peace like a river“ machten den Anfang, „Short People“ und das bekannte „What a wonderful world“ folgten.

Geplant war ein Ende mit der Schwabenhymne „Wir im Süden“, aber das Publikum war so begeistert und spendete tosenden Applaus, dass eine Zugabe folgen musste. Bei „Caravan of love“ glänzte der zweite Vorsitzende Oliver Thumm als Solist. Die Chorwerkstatt Rindelbach hatte gezeigt, wie viel Gefühl sie in ihre Lieder legen kann.

Beten, aber nicht wie in der Kirche

Der italienische Gospel-Chor, von Dirigent Alberto Meloni am Piano begleitet, hat die bewundernswerte Eigenschaft, alle mitzureißen. Das Publikum klatschte von Anfang an mit. Eine der Sängerinnen erklärte auf deutsch, dass der Chor mit den Gästen beten und tanzen wolle, aber nicht wie in der Kirche. Lieder wie „I need you for my love“, „Friend of God“ oder „Thank you“ packten das Publikum.

Beeindruckend waren auch die Solisten, die teilweise mitten im Publikum sangen. Bei „God save you, halleluja“ standen alle auf und machte mit. Von den überragenden Stimmen schwärmten viele noch nach dem Konzert. Zum großen Finale sangen beide Chöre „Total Grace“ und „O happy day“.

Ortsvorsteher Arnolf Hauber betonte, dass die Vereine die Partnerschaft zwischen Abbiategrasso und Ellwangen pflegten.