Das Hoffest der Familie Hilsenbek in Rindelbach ist auch in diesem Jahr ein echter Volltreffer gewesen. Das Programm, das geboten wurde, war einmal mehr spitze, das Publikum, das am Sonntag in Scharen auf den Jagsttalhof strömte, war begeistert.

Die Hilsenbeks laden seit vielen Jahren die Öffentlichkeit zu einem großen Fest auf ihrem Jagsttalhof ein. Die Resonanz ist immer gewaltig, das Programm bunt, abwechslungsreich und mitunter auch spektakulär. So auch am Sonntag.

In der Reithalle gab es ein kleines Hofturnier, an dem der Reiternachwuchs des Hofes sein Können zeigen durfte. Führzügelklasse, Reiterwettbewerb, Dressur und Springen standen auf der Agenda. Auf dem weitläufigen Gelände konnten die Kinder Pferde streicheln oder sich selbst auf ein Pony setzen und eine Runde reiten. In einer gigantischen Strohhüpfburg konnten die kleinen Gäste zudem nach Herzenslust klettern. Was ihnen offensichtlich eine Riesegaudi bereitete. Beim obligatorischen Kinderschminken sorgten viele fleißige Hände für die passende Gesichtsbemalung zum Abenteuererlebnis auf dem Hof.

Großen Anklang fanden an dem Tag auch die Planwagenfahrten rund um das Gelände des Jagsttalhofes. Ein besonderes Highlight wartete dann zur Mittagszeit. Neun Gespanne traten bei einem Wettbewerb gegeneinander an und mussten einen Hindernisparcours schnellstmöglich meistern. Für jeden Kegel, der bei den rasanten Fahrten berührt wurde, gab es für die Teilnehmer Strafsekunden; wer das Wasserhindernis schaffte, erhielt Bonuspunkte. Zweispänner und ein Vierspänner waren am Start, bei den Pferden Haflinger, Ponys, Friesen und Kaltblüter. Zur Freude der Zuschauer machte auch ein Zweispänner mit Hauseseln mit. Sie waren zwar etwas langsamer unterwegs als die Pferde, hatten aber offenkundig auch ihren Spaß. Sieger des Kegelfahrens wurde am Ende übrigens Lokalmatador Johannes (Hans) Mayer aus Hegenberg, der für den RFV Rindelbach fährt.

Zuschauer, die bei so viel Action Hunger bekamen, wurden am Sonntag mit zünftigem Spanferkel, Rinderbraten und Grillwürsten verköstigt. Wer wollte konnte sich am Milchhäusle des Jagsttalhofes einen Milchshake gönnen – der Verkauf erfolgte in diesem Jahr zugunsten des Kindergartens Rindelbach. Von dem Erlös soll eine Rutsche und eventuell ein Holzpferd für den Kindergarten gekauft werden.

Fazit: Das Jagsttalhoffest in Rindelbach war auch in diesem Jahr wieder eine richtig runde Sache. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Fest weiter fester Bestandteil im Rindelbacher Veranstaltungskalender bleibt.