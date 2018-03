Ortschaftsrat Georg Mai (CDU) hat in der Sitzung des Ortschaftsrates Rindelbach die Verkehrsanbindung des Neubaugebiets Wannenfeld in Rindelbach moniert. Konkret brachte er die Sperrung der Kellerhausstraße aufs Tapet. Obwohl dort ein Sperrschild angebracht sei, werde diese Straße „leider dermaßen frequentiert“. Ihm selber sei es schon passiert, dass er zur Seite springen musste. Entweder solle man die Straße wieder aufmachen oder komplett sperren, forderte Ortschaftsrat Mai. Denn es könnte durchaus auch ein Kind zu Schaden kommen. „Wir müssen wirklich mal Nägel mit Köpfen machen“, forderte Mai: „Es ist einfach nicht mehr tragbar.“ Der Bebauungsplan sehe die Sperrung dieser Straße vor, sagte Ortsvorsteher Arnolf Hauber (CDU). Die Situation in der Kellerhausstraße brachte Hauber auch mit der Problematik der Ampelschaltung in der Haller Straße in Verbindung. .