(ij) - „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ will „Intonata“ beim Chorkonzert am Samstag, 21. Mai, in der Rindelbacher Kübelesbuckhalle wissen. Bei „Mir im Süden“ erklärt der Chor dann, was die Schwaben wirklich so besonders macht. „I sing with joy“ versichern die Sängerinnen und Sänger vom Chor „Einklang“ aus Winsen an der Aller in der Lüneburger Heide.

Im Juni 2010 unternahm „Intonata“ eine Konzertreise in die Lüneburger Heide. Jetzt kommt „Einklang“ zu einem Gegenbesuch nach Ellwangen, um ein gemeinsames Konzert unter dem Motto „two for you“ zu geben. Beide Chöre haben eine Vorliebe für die afrikanische Musik, so kann man gespannt sein, was dabei raus kommt, wenn Nord auf Süd trifft und „two for you“ ein Konzert geben. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Für den kleinen Hunger zwischendurch werden leckere Snacks angeboten.

Karten zu sechs Euro gibt‘s im Vorverkauf bei der VR-Bank Ellwangen und an der Abendkasse.