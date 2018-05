Mit 50 Kindern und 25 Betreuern hat der Sportverein Rindelbach seine Zelte auf dem Zeltplatz der Familie Vierkorn in der Ringlesmühle bei Utzmemmingen aufgeschlagen. Idealer kann ein Zeltplatz nicht sein, eingebettet in die Natur mit Bach, Badeteich und angrenzendem Wald. Dort fehlt es den kleinen und großen Abenteurern an nichts. Beim Begrüßungsfest der Kinder bekamen die Familien einen kleinen Eindruck von der Zeltstadt und dem Lagerleben. Während der Zeltlagerwoche standen ein Geländespiel, eine Fotojagd in Nördlingen, Basteln und der Besuch des Hallenbades in Heidenheim auf dem Programm. Eine Spaßolympiade, zahlreiche Turniere, ein Zeltlagertanz, die Disco und leckeres Essen rundeten die Woche ab. Mehr Infos auf der Homepage des SV Rindelbach. Foto: SV Rindelbach (ij)