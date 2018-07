Die Chorwerkstatt Rindelbach lädt am heutigen Samstag, 28. Juli, ab 18 Uhr in den Pausenhof der Rindelbacher Grundschule zum Sommerfestmit Biergarten-Flair und Leckerem vom Holzbackofen ein. Musikalisch umrahmt von der Chorwerkstatt sowie Gastchören aus Schrezheim und Bühlerzell und der Gruppe Dance for fun vom SV Rindelbach. Am späteren Abend will die Band Single Malt den Gästen kräftig einheizen. Bei Regen findet das Fest in der Kübelesbuckhalle statt. Am Sonntag, 29. Juli, 10 Uhr feiert die Chorwerkstatt – Liederkranz Rindelbach dann das 70. Jubiläum des Vereins mit einem Wortgottesdienst und anschließender Jubiläums-Matinee. Danach lädt die Chorwerkstatt Rindelbach zum gemeinsamen Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen in den Pausenhof der Rindelbacher Grundschule ein. Bei schlechtem Wetter findet auch diese Veranstaltung in der Kübelesbuckhalle Rindelbach statt.