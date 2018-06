Nachdem sich schon die Ortschaftsräte aus Schrezheim und Röhlingen am Montag in einer gemeinsamen Sitzung über das Radverkehrskonzept und das Spiel- und Bewegungsflächenkonzept der Stadt ausgetauscht haben, waren am Dienstag die Räte aus Rindelbach und Pfahlheim an der Reihe.

Günter Bendias vom Aalener Ingenieurbüro Brenner Bernard stellte den Räten am Dienstag im Ellwanger Rathaus das Radverkehrskonzept der Stadt vor. „Es gibt keine direkten und alltagstauglichen Routen“, stellte Bendias einen großen Nachholbedarf fest. Es fehle an der durchgängigen Vernetzung, und es fehlten geeignete Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Radverkehr sei kostengünstig, sowohl für die Kommune als auch für die privaten Nutzer. Der lokale Einzelhandel profitiere ganz entscheidend vom Alltagsradverkehr. Radfahrer ließen mehr Geld in der Stadt als Autofahrer, und der Radtourismus sei ein wachsender Wirtschaftsfaktor.

Für das gesamte Stadtgebiet gebe es 213 Maßnahmen, im Bereich der Ortschaft Rindelbach seien es 30. Laut Bendias und Michael Bader vom Stadtplanungsamt entfallen in einem Zeitraum von zehn Jahren 3,5 Millionen der Kosten auf die Stadt Ellwangen, der größte Brocken indes auf den Kreis. Bendias sprach von besonderen Gefahrenstellen und von Querungsdefiziten. Laut Bendias ist auf der Strecke nach Stocken aufgrund der geringen Verkehrsbelastung kein separater Radweg erforderlich.

Ortschaftsrätin Johanna Fuchs (CDU) erkundigte sich nach einer Kooperation mit Nachbargemeinden. Die Strecke Rindelbach – Schönenberg sei äußerst kritisch und mehr als grenzwertig, meinte Dirk-Michael Wagner.

Am Ende stimmten sowohl der Ortschaftsrat Rindelbach wie der Rat aus Pfahlheim dem Entwurf des Radverkehrskonzepts einstimmig zu.

Stadt plant 30 „qualitativ ansprechende Spielplätze“

Einhellige Zustimmung gab es in der gemeinsamen Sitzung dann auch noch für das Spiel- und Bewegungsflächenkonzept der Stadt. Klaus Ehrmann, Leiter der Stadtentwicklung, hatte es den Räten zuvor vorgestellt.

Derzeit, so Ehrmann, habe man 35 öffentliche Spielplätze in Ellwangen. Ein Drittel davon seien in der Kernstadt, zwei Drittel in den Ortsteilen. Künftig sollen 30 qualitativ ansprechende Spielplätze zur Verfügung stehen. Ehrmann sieht einen starken Handlungsbedarf und sprach von „überalterten Spielgeräten“ und von „wiederkehrenden Geräten“. Planungsziel sei eine gleichmäßige Versorgung des Stadtgebiets mit zeitgemäßen Spielgeräten. Aber: „Die Spielplätze sollen durchaus unterschiedlich gestaltet sein.“ Derzeit gebe es fünf Spielplätze in den Weilern. In diesem Zusammenhang sprach Ehrmann die Verpachtung von Spielplätzen an Vereine oder eine Dorfgemeinschaft an.

Wie Ortsvorsteher Arnolf Hauber mitteilte, will sich eine Bürgerinitiative oder ein Förderverein gründen, um den überörtlichen Spielplatz am Sportplatz Rindelbach, der vor 30 oder 35 Jahren installiert worden sei, weiterzuentwickeln. „Ich sehe dem Vorhaben mit großem Interesse entgegen“, sagte Hauber. Ortschaftsrätin Johanna Fuchs (CDU) regte an, am Dorfmittelpunkt in Eigenzell Spielmöglichkeiten zu schaffen. Hubert Uhl (CDU) fragte nach der Haftung bei einer Verpachtung von Spielplätzen. Das sei ein kritischer Punkt, sagte Klaus Ehrmann: „Wir werden uns mit dem Thema noch auseinandersetzen müssen.“