Der Ortschaftsrat Rindelbach hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Haushaltsplanentwurf der Stadt Ellwangen für das kommende Jahr beschäftigt. Die Beratung fiel einigermaßen kurz aus; die Rindelbacher zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Zahlenwerk. Kein Wunder: In ihrem Teilort wird 2015 wieder ordentlich investiert.

Die Leiterin der Ellwanger Stadtkämmerei, Sabine Heidrich, stellte die geplanten Maßnahmen für 2015 vor. Größter Posten wird die Anschaffung eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr sein. Dafür werden 230000 Euro zur Verfügung gestellt. Für die Sanierung der Gemeindestraßen nimmt die Stadt 245000 Euro in die Hand. Am aufwendigsten wird sich hier die Reparatur der Kapellenstraße gestalten – was alleine 100000 Euro kosten soll.

Etwas günstiger kommt die geplante Erneuerung der Bushaltestelle „Im Jagsttal“ für 60 000 Euro. Geld, das gut angelegt ist, wie die Rindelbacher Räte in der Sitzung deutlich machten. Die alte Bushaltestelle sei ein echter „Schandfleck“ im Ort.

Zu den kleineren Maßnahmen zählt indes die Erneuerung des Bodenbelags in der Gymnastikhalle Eigenzell für 8500 Euro. Auch in den Kindergarten soll investiert werden. Neben einem neuen Laptop wird der Kindergarten einen teilasphaltierten Nebeneingangsbereich erhalten sowie einen neuen Sonnenschutz und eine Sandkastenabdeckung. Rund 27000 Euro wird das insgesamt kosten. Alles in allem werden es 482814 Euro sein, die in die Rindelbacher Infrastruktur fließen. Plus 250000 Euro, die der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in die Hand nimmt, um unter anderem den Kanal der Kapellenstraße auszutauschen.

Mit diesem Investitionsprogramm zeigten sich die Rindelbacher Ortschaftsräte zufrieden. Sie gaben für den Haushaltsplanentwurf einstimmig grünes Licht.