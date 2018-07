Das Sommerfest der Chorwerkstatt Rindelbach am Samstag, 28. Juli, beginnt um 18 Uhr. Auftakt der Matinée am Sonntag, 29. Juli, ist ein Wortgottesdienst um 10 Uhr. Anschließend gibt es einen amüsanten Rückblick auf 70 Jahre Chorwerkstatt. Beide Veranstaltungen finden auf dem Hof der Rindelbacher Schule statt und sind bewirtet. Die Matinée endet am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.