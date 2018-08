Zum zweiten Mal, nach 2016, hat die aus der Westukraine stammende Sängerin Olena Serpen am Samstagabend im Rattstadter Dorfhaus ein beeindruckendes Blues- und Rockkonzert mit den Musikvirtuosen Calo Rapallo, Paul Harriman und Band organisiert.

Olena Serpen erinnerte in ihrer Begrüßung an das Wohltätigkeitskonzert vor zwei Jahren für den Ellwanger Kindertisch des Deutschen Roten Kreuzes und dankte auch dieses Mal dem Musikverein Rattstadt für die Unterstützung. Die Sängerin wurde in Lemberg geboren und lebt seit 13 Jahren in Deutschland und in Rattstadt. Zu Beginn des Konzerts sang sie ihr sentimentales Volkslied „Soldat“. Es handelt von einem jungen Soldaten, der Wache schiebt und dabei an seine Geliebte in den Karpaten denkt.

Dann rockten die vier Vollblutmusiker mit Hang zu Blues und Rock lautstark und mit Leidenschaft die Bühne und heizten mit Rockklassikern und Bluestiteln kräftig ein. Darunter waren Titel von Robert Johnson, Freddie King und der Gruppe Steamhammer. Der bekannte Bluesgitarrist Calo Rapallo, der 1952 in Sizilien geboren wurde und in Schorndorf lebt, wird „der schwäbische Jimi Hendrix“ genannt. Begleitet wurde er von dem fantastischen Mundharmonikaspieler Lucky Leucht, dem exzellenten englischen Bassgitarristen Paul Harriman (Waiblingen) und dem fabelhaften Aschaffenburger Schlagzeuger Matthias Ladewig. Special Guest war die Sängerin Tanja. Die mehr als 50 begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer klatschten begeistert mit und wippten mit den Beinen.