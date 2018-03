An die 200 Zuschauer haben das neueste Stück der Theatergruppe Pfahlheim in der Kastellhalle gesehen. „Das Regnwurm Orakel“ war beste Unterhaltung.

Der Pfohlamer Weiher spielt im neuesten Stück der Theatergruppe des Liederkranzes eine große Rolle. An seinem Ufer lebt in einer schäbigen Fischerhütte das etwas schräge Ehepaar Lotti und Lumpi. Hier finden sie ganz besondere Regenwürmer, die die Zukunft vorhersagen können. Tatsächlich treffen fast alle Prophezeiungen so ein, wie Lotti sie vorhersagt. Warum das so ist, ist eine ganz andere Geschichte.

Die Geschichte erhält durch die unmöglichsten Verstrickungen ihre Dynamik und ihren Charme. Die Laiendarsteller haben ihre Rollen wahrlich meisterhaft gespielt.

Der erste Aha-Effekt stellt sich unmittelbar ein, als der Vorhang hochgezogen ist und den Blick auf das aufwendig gestaltete Bühnenbild frei gibt, das welches sogar ein Stück in den Zuschauerraum hineinragt. Die Bühnenbauer haben ganze Arbeit geleistet.

Fast hat man Mitleid mit den Nassauern

Auch die Hauptdarsteller: Anita Sekler als Falotta Lotti Nassauer und Josef Egetenmeyer als ihr Mann Lumpazi Lumpi Nassauer sind die Verkörperung der ungepflegten Unschönheit. Fast hat man schon so etwas wie Mitleid mit diesen Gestrandeten, die etwas naiv, aber doch glücklich gemeinsam durchs Leben gehen.

Ein bisschen mehr Geld wünschen sich Lotti und Lumpi schon, was ihnen auch dank einer genialen Idee auch ins Haus flattert. Allerdings haben Ruhm und Reichtum auch ihren Preis. Anita Sekler und Josef Egetenmeyer verleihen ihren Charakteren eine Riesenportion Humor und Schwung.

Schauspielerische Können kann man auch den anderen auf der Bühne attestieren. Christian Stenzenberger als Hanser Hasenfuß trägt ein großes Geheimnis mit sich, Claudia Hammele als Schank-Zenzi bringt Pfiff auf die Bühne, während Anne Frick als Mumien-Resle sich in Sachen Mythologie bestens auskennt.

Und dann sind da noch Andreas Sekler als Georg Zasterbauer, dessen Name Programm ist, und Regina Schimmele als Henna-Walli, die eine resolute und schrille Hühnerbäuerin spielt. Christian Uhrle und Angelika Junker hatten Bühnenpremiere, was ihnen aber überhaupt nicht anzumerken war.