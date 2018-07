(fxk) - Der Sportverein Pfahlheim kann wieder auf einen kompletten Vorstand verweisen. In seiner jüngsten Hauptversammlung ist das seit zwei Jahren verwaiste Amt des zweiten Vorsitzenden wieder besetzt worden. Neuer Stellvertreter des Vorsitzenden Siegfried Vollmer ist „Charly“ Böhm, der als Urgestein des Sportvereins gilt.

Siegfried Vollmer informierte in seinem Rechenschaftsbericht über die prägnantesten Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres. Er freute sich über die Verleihung des Ehrenamtspreises des Württembergischen Fußballverbandes und bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Ursula und Ekkehard Gerlach für die Ausarbeitung der Bewerbungsunterlagen. Zufrieden zeigte sich Vollmer auch darüber, dass die Tischtennis Abteilung unter der neuen Führung von Leiterin Christa Schroeter wieder einen Aufwärtstrend zeige. Viel Lob gab es auch für Michael Hieber jun., dem als Schiedsrichter der Aufstieg in die Landesliga gelang.

Schriftführer Sven-Jörg Sulima, der nach zweijähriger Amtszeit seinen Posten an Franziska Groß übergibt, erinnerte an die zahlreichen Vereinsveranstaltungen. Kassierer Franz Grimmeisen konnte von einer soliden Finanzsituation des Sportvereins berichten. Fußballabteilungsleiter Rainer Baumann, der von Thorsten Abele unterstützt wird, berichtete, dass der Kader der ersten und zweiten Mannschaft derzeit aus 40 Spielern bestehe. Fußballjugendleiter Rainer Mathis richtete einen eindringlichen Appell an die Vereinsmitglieder und betonte, dass die alljährliche Suche nach Jugendtrainern eine gemeinsame Aufgabe sei. Ohne Jugendarbeit in den Vereinen, liefe man Gefahr, die Kinder und Jugendlichen vollends an Computer und Fernseher zu verlieren. Tischtennisabteilungsleiterin Christa Schroeter hob in ihren Ausführungen den Projekttag an der Kastellschule hervor. Unter professioneller Anleitung durften fast 100 Kinder erste Erfahrungen mit dem Tischtennissport sammeln.

Die sechs Gruppen der Frauenabteilung werden im Vereinsrat des Sportvereins von Corina Rief vertreten. Sie berichtete von einem vielfältigen Trainingsangebot, das auch die Trendsportarten Kick-Boxen und Pilates beinhalte. Von den Übungsleiterinnen erfordere dies eine ständige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. Für die 23 Sportler umfassende Jedermann-Sportgruppe berichtete dessen Übungsleiter Ulrich Freihart. Der Schwerpunkt des Trainingsprogramms liege derzeit auf der Rückengymnastik.

Bei den Wahlen wurde Siegfried Vollmer als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Fußballjugendleiter bleibt Rainer Mathis und für die Tischtennisjugend wird auch künftig Frank Egetenmeyr verantwortlich sein. Die Leitung des Kinderturnens ruht in den Händen von Walter Guthold. Als fördernde Vereinsratsmitglieder wurden Corina Rief und Matthias Sekler ebenso wie Fabian Mack als aktives Vereinsratsmitglied wiedergewählt. Christa Böhm folgt Anita Frei als förderndes Mitglied in den Vereinsrat. Die Jugendvertreter Michael Hieber jun. und Patrick Rief sowie die Kassenprüfer Alwin Böhm jun. und Matthias Schmidt behalten auch für die kommenden zwei Jahre ihre Ämter inne.

Ortsvorsteher Wolfgang Seckler bestätigte dem Sportverein mit seinem umfangreichen Trainingsangebot ein wichtiger Standortfaktor für die Ortschaft Pfahlheim zu sein.