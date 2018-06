Bei der Trachtenkapelle Pfahlheim hat es im vergangenen Jahr wieder zahlreiche musikalische Höhepunkte gegeben. So berichtete Vorsitzender Florian Maierhöfer unter anderem vom Jahreskonzert, an dem sich die drei Orchester des Vereins präsentierten. Ebenso nannte er die Primizfeier von Matthias Hammele und den damit verbundenen Dorfabend und das Kinderfest. In seiner Vorschau auf das kommende Vereinsjahr erwähnte er unter anderem die 1250-Jahr-Feier in Röhlingen am 29. Juni, den Fahneneinmarsch beim Kreismusikfest und das Jahreskonzert am 22. November. Schriftführer Fabian Sekler berichtete über 112 Aktionen des Musikvereins. Stellvertretender Jugendleiter Christian Uhrle berichtete über die vielfältige Jugendarbeit.

Als Beispiel nannte er die Jungmusikerin Julia Schill und den Jungmusiker David Eberhard, die zusammen den zweiten Platz im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ belegten. Florian Maierhöfer wurde einstimmig für weitere zwei Jahre als Vorsitzender wiedergewählt, ebenso die Kassenprüfer Matthias Ebert und Josef Köppel. Ebenso einstimmig wurden Christian Uhrle als neuer Jugendleiter und die passiven Beisitzer, bestehend aus Manfred Herzog, Eugen Hauber und Christian Stenzenberger, für zwei Jahre gewählt.