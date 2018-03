Pfahlheims Ortschaftsräte haben sich vor ihrer jüngsten Sitzung noch ein Bild vom aktuellen Stand der Bauarbeiten in der Kastellschule gemacht. Besonders interessiert zeigten sich Ortsvorsteher Wolfgang Seckler und sein Gremium an der neu installierten Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule.

Elisabeth Balk, Leiterin des Stadtbauamtes Ellwangen, erläuterte den Räten bei dem Vorort-Termin die Maßnahme. Sie informierte, dass für den Aufbau der Solaranlage extra eine Holzdachkonstruktion auf dem Flachdach des Schulgebäudes errichtet wurde. „Das neue Dachgeschoss dient einzig und allein der Wartung der Anlage. Hier etwas zu lagern, wird schon aufgrund der Brandsicherheit nicht möglich sein“, sagte Balk. Weiter führte sie aus, dass das neue Solardach auf der Kastellschule „absolut wasserdicht“ sei. Das bestätige auch die Herstellerfirma. Sie gebe darauf sogar eine Garantie von mindestens 20 Jahren.

Die neue Photovoltaikanlage erbringt künftig eine Leistung von 106 Kilowatt peak (kpW) und soll den Strombedarf der Kastellschule komplett decken. In einem weiteren Schritt soll die überschüssige Energie in sogenannten Energiespeichern gespeichert werden. In Zukunft ist sogar angedacht, auch die neben der Schule befindliche Kastellhalle so mit Energie versorgen zu können.

Besonders bemerkenswert fand Ortsvorsteher Seckler, dass die Solarmodule im Elsass hergestellt und in Deutschland endmontiert wurden und auch die Energiespeicherbänke von der Firma Varta aus Ellwangen stammen.