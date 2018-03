Röhlinger und Pfahlheimer Mehrfachblutspender werden geehrt

Ellwangen-Pfahlheim (mab) - Der DRK-Ortsverein Röhlingen und die Stadt Ellwangen haben im Rahmen eines Festakts am Mittwochabend in der Kastellhalle Mehrfachblutspender aus Pfahlheim und Röhlingen geehrt. Dreimal im Jahr organisiert der rührige Röhlinger Ortsverein Blutspendetermine in den beiden Ellwanger Teilorten Röhlingen und Pfahlheim. Die Bereitschaft, Blut zu spenden, ist in beiden Ortschaften ausgesprochen hoch. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek würdigte am Mittwochabend dieses Engagement. „Ohne Blutspender geht es einfach nicht. Krankenhäuser sind auf kontinuierliche Blutspenden angewiesen“, sagte Hilsenbek. Pfahlheims Ortsvorsteher Wolfgang Seckler und Röhlingens Ortsvorsteher Hans-Peter Müller bedankten sich ebenfalls bei den Blutspendern. Seckler begann seine Grußrede mit einem Zitat von Goethe: „Des Menschen Leben lebt im Blut. Der Stellenwert Ihres Engagement ist uns allen bekannt. Das ist nichts Selbstverständliches, sondern etwas ganz Besonderes“, sagte Seckler. Zusammen mit dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Röhlingen, Franz Brenner, übernahmen Oberbürgermeister Hilsenbek sowie die Ortsvorsteher Seckler und Müller dann die Ehrungen. Ein ganz besonderer Dank galt hierbei dem 125-maligen Blutspender Hagen Vollmer, der zwischenzeitlich sogar schon bei 132 Blutspenden liegt. Geehrt wurden für zehn Blutspenden: Martin Beerhalter, Heike Fischer, Jasmin Floß, Peter Frosch, Joachim Gaier, Julian Groß, Rainer Hald, Michael Hieber, Michaela Kohnle, Andreas Köppel, Ute Ladenburger, Rainer Mathis, Alfred Pfeifer, Peter Polczyk, Tobias Rieger, Norbert Scharff, Fabian Seidl und Ulrike Thomer. Für 25 Blutspenden: Georg Felber, Pascal Hammele, Lucia Ledl, Tobias Liesch, Jochen Neubaur, Petra Rathgeb, Nadine Spaag und Anton Uhrle. Für 50 Blutspenden: Helga Czapka, Gerhard Dirheimer, Franz Junker und Melchior Maier. Für 75 Blutspenden: Walter Grimm, Berthold Grimmeisen, Stefan Spaag und Reinhold Veile. Und für unglaubliche 125 Blutspenden: Hagen Vollmer. Foto: Bauch