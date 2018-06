(hbl) - Der Liederkranz Pfahlheim hatte zu seiner zweiten Soiree eingeladen und der Stadel von Willi Maierhöfer war rappelvoll. Mit dem von Bernd Weber geleiteten und von Carolin Vaas am Piano begleiteten Lied „Lieder sind die besten Freunde“ trafen der gemischte Chor und der junge Chor Cross Beat genau das Motto des Abends, denn gemeinsames Singen im Chor macht Freude und Freunde zugleich.

Dass Singen Freude macht und verbindet, bewies zur Eröffnung des mehr als einstündigen Abends der gemischte Chor unter Leitung von Bernd Weber mit dem Lied „Nachtigall“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, um dann gleich mit dem Hit „Das Meer“ von Charles Trenet oder dem aktuellen „Gö, du bleibst heut Nacht bei mir“ auf dieser Wellenlinie zu bleiben.

Dies tat auch der junge und von Bernd Weber geleitete Chor Cross Beat mit seinem Lied „Twist and Shout“, um dann mit dem Hit „Fürstenfeld“ – Markus Ladenburger begleitete mit der Gitarre - zu demonstrieren, dass nicht einmal Wien eine Chance gegen dieses Provinzstädtchen hat. Beim gesungenen „Highland Cathedral“ musste man sich nur die Pipes und Drums dazu vorstellen, um sich auf eine schottische Reise zu begeben.. Ein Genuss war es auch, Carolin Vaas am Piano und Andrea Feile mit ihrer Trompete bei ihrem Instrumentalstück „Happy-Go-Lucky Rag“ zuzuhören.

Einen Riesenapplaus gab es auch beim ersten Auftritt des von Ann-Katrin Kuhn geleiteten Kinderchores 1 mit den Vorschülern und Erstklässlern, wobei die angehende Lehrerin ihre Truppe bestens im Griff hatte und nach dem Auftritt der Moorhexe auch die einzige Zugabe des Abends obligatorisch wurde. Ann-Katrin Kuhn begleitete den Kinderchor 2 mit den Zweit- bis Viertklässlern bei ihren drei Liedern ebenso am Piano wie danach den 19-köpfigen Jugendchor bei dessen drei englisch gesungenen Liedern. Hahn im Korb war dabei der 13-jährige Lukas als einziger Junge im Jugendchor und dachte vielleicht schon an ein Mitwirken im „Cross Beat“, mit dem zusammen der Jugendchor unter Bernd Weber gemeinsam das von Carolin Vaas am Piano begleitete Lied „Bad Day“ sang. Die Soiree fand mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Nun will der Lenz uns grüßen“ einen würdigen Abschluss.