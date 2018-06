Das sonst so stille Dorf Pfahlheim in der Nähe von Ellwangen wird in der Faschingszeit zu einem sehr beliebten Ort. Vor allem beim und beim Bürgerball für die Erwachsenen (25. Februar, ab 19.30 Uhr in der Turnhalle) geht es rund.

Auch die Faschingskirche wird jedes Jahr von Pfarrer Forner, den Limesnarren und von der Bauernkapelle Hahlheim toll gestaltet. Jeder Besucher kann, so wie die Narren, verkleidet kommen, denn das Motto lautet wie jedes Jahr: „Heiligs Blechle heidanai, au en dr Kirch däffs lustig sei“. Am Abend des Gumpendonnerstags findet in der Kastellhalle der Weiberfasching statt, bei dem man ausgelassen feiern kann. Einlass ist ab 18. Jahren.

Am Rosenmontagsumzug laufen mehr als 70 Gruppen aus Nah und Fern mit. Unter ihnen vor allem die Gruppen der Limesnarren von Pfahlheim und die Gruppen, die sich aus verschiedenen faschingsbegeisterten Pfahlheimern zusammenschließen.

Die Limesnarren gibt es bereits seit zehn Jahren. Die jüngste Gruppe sind die „Ihnbergweibla“, die auch die einzige Vollmaskengruppe in Pfahlheim ist. Für eine Vollmaskengruppe ist der historische Hintergrund sehr wichtig, denn ohne Geschichte kann keine Vollmaskengruppe entstehen. Ebenso muss bei jeder Vollmaskengruppe jedes Mitglied eine Nummer an seinem Häs haben, für die Identifikation.

Das „Ihnbergweibla“ lebte vor langer Zeit auf dem Ihnberg in der Nähe von Pfahlheim mit ihren Tieren und kam selten ins Dorf. Sie war eine Art Kräuterfrau, da sie oft mit ihren Kräutern Heilmittel für die Leute herstellte.

Fast jeder in Pfahlheim hilft, entweder aktiv oder passiv, bei den Limesnarren mit. Jeder freut sich deshalb auch schon auf den Umzug: die Kinder auf die Kostüme und natürlich auf die Süßigkeiten, die Erwachsenen freuen sich, dass sie wenigstens für ein paar Stunden den Alltagsstress hinter sich lassen und einfach nur Spaß haben können.

Für Verpflegung und gute Laune ist auch schon vorgesorgt. Für die Sicherheit der Besucher sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Malteser und die der Polizei vor Ort. Anschließend beginnt der wilde Straßenfasching, bei dem man an verschiedenen Orten in Pfahlheim feiern kann.

Hier noch ein kurzes Interview mit dem „Ihnbergweibla“:

Wie bist du zu den Ihnbergweibla gekommen?

2015 kam im Amtsblatt ein Aufruf, dass jeder der Interesse an einer Vollmaskengruppe hat, sich melden sollte. Da habe ich es mir schon überlegt, bin dann aber erst 2016 mit meiner Familie hinzugekommen.

Wer hat die Idee für die Kostüme gehabt?

Tobias Lechner. Er ist der Vorsitzende der „Ihnbergweibla“ und der Limesnarren von Pfahlheim. Die Masken wurden von Günther Wetzel entworfen und geschnitzt, somit ist jede Maske ein Unikat, das aber sehr teuer werden kann. Den „Ihnbergweibla“ war es wichtig, dass die Maske ein freundliches Gesicht hat und somit nicht aussieht wie ein Hexengesicht.