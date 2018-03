Der Pfahlheimer Ortschaftsrat hat ein Programm für die Reparatur der Feldwege erstellt. Die Wege sollen mit dem Schotter ausgebessert werden, der beim Rückbau der Zufahrtswege zu den Windkraftanlagen im Nonnenholz anfällt.

Zuvor hatten Mitglieder des Ortschafts- und Gemeinderats, des Jagdbeirates sowie des Baubetriebshofs die Feld- und Waldwege in Pfahlheim besichtigt und eine Prioritätenliste erstellt, nach der die Wege ausgebessert werden. Einig war man sich, dass es keine Asphaltierung, sondern eine Beschotterung der Wege geben soll. Dazu soll der beim Rückbau der Zufahrtswege zu den Windkraftanlagen im Nonnenholz anfallende Schotter verwendet werden.

Dabei werden die im Vorjahr aufgeschobenen Wege (Weg zum Pfeifhaus und Weg vom Campingplatz zum Aussiedlerhof Gloning) zeitnah nachgeholt. Auch der marode Feldweg unterhalb von Hochgreut, der parallel zum Sonnenbach verlaufende Weg am Ortseingang von Pfahlheim in Richtung Hirlbach sowie das Reststück des Weges am Flugplatz Erpfental sollen beschottert werden. Bei einer Enthaltung wurde dieses Programm angenommen.

Bei den Bauarbeiten an der Kastellschule gebe es wegen der boomenden Baukonjunktur eine gewisse Verzögerung, teilte Ortsvorsteher Wolfgang Seckler mit. Die Bauleitung ist aber zuversichtlich, den Verzug in den kommenden Monaten aufholen zu können. Größere Schäden durch Wasser oder Stürme bei der Dachkonstruktion seien ausgeblieben. Ortsvorsteher Wolfgang Seckler ist optimistisch, die Arbeiten bis zum Spätherbst 2018 abschließen und den Einweihungstermin in Absprache mit der Schule und dem Musikverein festsetzen zu können.

Zum Thema der Kindergartenplanung brachte Ortschaftsrätin Regina Gloning die Idee eines Naturkindergartens ins Gespräch. Wolfgang Seckler versprach, dass er diesbezüglich eine Umfrage im Ort abhalten möchte, um den möglichen Bedarf zu erkunden.