Die Pfahlheimer fiebern dem Fasching entgegen: Der Umzug steht, das Programm für den Bürgerball auch. Für den gilt, alles ist hausgemacht. Beim Umzug ist das zwar nicht ganz zu schaffen, aber fast ganz Pfahlheim macht mit. Die einen als kostümierte Gruppe, die anderen haben Ordnungsdienst und alle anderen schauen zu.

Der Rosenmontagsumzug in Pfahlheim ist das große Ereignis im Dorf. 68 Gruppen mit 2000 Teilnehmern ziehen von der Hirlbacher Straße über die Abt-Rudolf- und Kastellstraße zur Kastellhalle. Vier Moderatoren an der Strecke bringen die Zuschauerinnen und Zuschauer in Stimmung und stellen die Gruppen vor. Die ersten 17 kommen aus Pfahlheim. Da sind die Garden, der Mombasa-Stammtisch, der den Saisonorden ziert, die erst frisch aus der Taufe gehobenen Ihnberg-Weibla und die Domino-Maschker. Und natürlich die Jugend-Gruppen, die zwei monumentale Wagen gebaut haben.

Allein 60 Kassierer sind im Einsatz, dazu Ordner, Leute im Verkauf und bei der Bewirtung, Parkplatzeinweiser, Feuerwehr, Malteser, Technisches Hilfswerk plus die 350, die im Umzug mitlaufen – das ganze Dorf ist auf den Beinen. Zwei Euro kostet der Eintritt. Damit wird zum Beispiel die Beschallung an den Moderationsstellen bezahlt. „Wenn man da was G’scheits haben will, kostet’s“, sagt Thomas Stengel, Vorsitzender der Limesnarren. Außerdem erwarten die Gruppen, die beim Umzug mitlaufen, einen Gegenbesuch. Die Busse dafür müssen auch bezahlt werden. Wobei Stengel und seine Mitstreiter wenig vom Fastnachtstourismus quer durchs Land halten. Die Gruppe mit der weitesten Anreise ist die aus Sulzbach bei Murrhardt.

Bekannt sind die Pfahlheimer für ihren Ehrgeiz, dass der Umzug ohne Lücken durchläuft. Anderthalb, maximal zwei Stunden soll das Spektakel dauern. Den Zeitplan haben sie bisher noch immer eingehalten.

Bewirtet werden die Zuschauer an verschiedenen Stellen im Dorf. Ansonsten gilt hier wie im gesamten Ostalbkreis: Kein Alkohol aus dem Zug ans Volk. Damit keiner über die Stränge schlägt und den anderen den Spaß verdirbt, sind Mitarbeiter einer Security-Firma unterwegs, die auch nach dem Rechten sehen, wenn nach dem Umzug weitergefeiert wird.

Am Dienstag ist Straßenfasching. Um 22 Uhr wird dann die Fastnacht verbrannt. Doch das Ende ist noch weit.

Rathaussturm und Bürgerball

Jetzt sind am Donnerstag, 12. Februar, erst mal die Frauen los. Um 17 Uhr stürmen 30 Pfahlheimerinnen das Rathaus, unterstützt von der Bauernkapelle. Die Stimmung sei gut, sagt Daniela Feile, zweite Vorsitzende der Limesnarren, weshalb immer mehr Frauen von auswärts kommen. Um 20 Uhr richtet der Musikverein den Gumpendonnerstagsball in der Kastellhalle aus mit Einlagen, Männerballett und Guggen. Und am Samstag, 14. Februar, ist der Bürgerball der Pfahlheimer Vereine. Das Programm ist komplett selbst gestrickt, der Ball ausverkauft.

Wegen des Umzugs am Rosenmontag ist von 13 bis gegen 16.30 Uhr die Ortsdurchfahrt gesperrt. Auch die Busse fahren nicht.