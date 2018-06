Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015, die kommunale Finanzplanung 2016 bis 2018 und das Ortsleitbild sind Themen im Ortschaftsrat Pfahlheim gewesen. Der Ortschaftsrat geht mit großem Optimismus ins neue Jahr.

Ortsvorsteher Wolfgang Seckler betonte, dass sich Pfahlheim, was Investitionen angeht, in einem Tal befindet. Allerdings sei mit der Generalsanierung der Kastellschule der Ansatz zum Aufstieg sichtbar. Seckler rechnet mit Kosten von rund 1,5 Millionen Euro und versprach Rektorin Andrea Sachs-Dreher, dass an der Vorplanung mit Hochdruck gearbeitet werde. Sachs-Dreher lud ihrerseits den Ortschaftsrat zum Festakt 50 Jahre Kastellschule mit Festakt am Freitag, 12. Dezember, um 16 Uhr ein.

Beim Bauprogramm wünscht sich der Ortschaftsrat immer noch einen neuen Gehweg zum Sportplatz, der bisher wegen eines Anliegers nicht gebaut werden kann. Scheitert dieser Versuch, wäre der Gehweg zur Hammermühle die Alternative. Laut Kämmerin Sabine Heidrich investiert die Stadt noch 21000 Euro in den städtischen Kindergarten und die Kastellhalle und 167000 Euro für Schule, beide Kindergärten und für den Ausbau der Querstraße in Halheim sowie für die Einmündung der Ihnbergstraße in die Abt-Rudolf-Straße. Der Rat gab einstimmig grünes Licht.

Zum Ortsleitbild sagte Seckler, dass eine Ganztagesbetreuung im Kindergarten für Pfahlheims Entwicklung sehr wichtig wäre. 2015 stehen der Ausbau der Dorfstraße in Halheim, die Überarbeitung des Kreuzungsbereichs an der alten Waage, die Attraktivierung des Limesfreibades, die weitere Planung der Sanierung der Kastellschule, die Ganztagesbetreuung in den Kindergärten, der Neubau des Gehwegs zum Sportplatz, der Feldwegeausbau sowie das Thema Windkraft auf der Tagesordnung.

Am 7. Dezember ist Seniorennachmittag, am 3. Januar Neujahrsempfang. Abschließend dankte der stellvertretende Ortsvorsteher Paul Walter Seckler für seine Arbeit. (hbl)