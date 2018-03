Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Pfahlheim hat die angekündigte Erhöhung der Eintrittspreise im Limesfreibad (wir berichteten) für dicke Luft gesorgt. Die Pfahlheimer Räte halten die geplante Erhöhung für maßlos und außerdem nicht notwendig. Ortsvorsteher Wolfgang Seckler und die Ortschaftsräte wollen jetzt eine Protestnote an die Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen (VuB) senden.

Die Eintrittspreise für das Limesbad sollen steigen. Und das durchaus kräftig. Je nach Personenkreis und Preismodell könne der Eintritt bis zu 50 Prozent teurer werden. Das berichtete Ortsvorsteher Wolfgang Seckler in der jüngsten Sitzung seinem Ortschaftsrat. Kritik übte Seckler in diesem Zuge vor allem an der Informationspolitik der Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen (VuB), die Träger des Limesfreibades, des Naturbades Kressbachsee sowie des Ellwanger Wellenbads ist. „Ich habe von der geplanten Erhöhrung tatsächlich erst aus der Presse erfahren“, ärgerte sich Seckler. Er betonte, dass er sich andere Preismodelle für das Limesfreibad gewünscht hätte.

Auch den angeführten Grund für die Preiserhöhungen – die Millioneninvestitionen der VuB in die Sanierung und den Umbau des Ellwanger Wellenbads – lassen die Pfahl-heimer nicht gelten. Das Wellenbad in Ellwangen und das Freibad in Pfahlheim seien zwei Paar Schuhe. Zumal die Pfahlheimer in der Vergangenheit sehr viele Eigenleistungen erbracht hätten, um die Attraktivität des Limesfreibads zu steigern – zuletzt mit der Errichtung eins Beachvolleyballfeldes. „Wir fühlen uns jetzt schon etwas hintergangen“, wurde aus Reihen des Ortschaftsrates moniert. Und weiter: Die künftigen Preise seien nicht „familienfreundlich, sondern familienfeindlich“, hieß es.

Jetzt will sich der Ortschaftsrat Pfahlheim mit einer Protestnote an die Verantwortlichen der VuB Ellwangen wenden. Zudem wünscht man vom Geschäftsführer der Stadtwerke Ellwangen und der VuB Ellwangen, Stefan Powolny, eine nachvollziehbare Erklärung, warum die Preise auch in Pfahlheim so dermaßen angezogen werden müssen.