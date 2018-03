Viele Hundert Gläubige sind zur Narrenmesse in Pfahlheim verkleidet in die Kirche gekommen. Pfarrer Anton Forner erteiltr dem närrischen Volk den kirchlichen Segen. „Bruder Anton“ hielt eine „Predigt“, die sich gewaschen hatte.

„Heiligsblechle Heidanei, au en dr Kirch däffs luschtig sei“, legte „Bruder“ Anton Konle, seines Zeichens zweiter Kirchengemeinderatsvorsitzender, los mit seinem närrischen Wort zum Sonntag. Und er machte es so gut, dass unter den Gläubigen kein Auge mehr trocken blieb. „En oser Kirch, do isch es so, do freut sich bloss a Eskimo. Em Wnter isch es elend kalt, dia Hoizung 100 Johr scho alt. Selbscht harte Männer hört ma heula, beim Beta bildat sich Froschtbeila. ’S Problem der Hoizung isch nicht des Alter, es fehlt bloss am Druck, do auf dem Schalter. Drom Heiligs Blechle Heidenei, drücket den Schalter doch rechtzeitig nei.“ Selbst Pfarrer Forner konnte sich ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen.

„Nicht viele kirchlichen Ereignisse locken so viele Bürgerinnen und Bürger in die Kirchen, wie die Narrenmesse“, sagte Konle. Pfarrer Forner war selbst war einer der Initiatoren der Faschingskirche. Dafür bekam er stehendem Applaus, schließlich ist er jetzt im Ruhestand, wobei ihn die Pfahlheimer gerne auch künftig bei dem einen oder anderen Anlass sehen möchten. Zum Dank überreichte ihm der Chef der Limesnarren, Tobias Lechner, eine Mitgliedsurkunde und den aktuellen Faschingsorden.

Forner bedankte sich bei allen Anwesenden für das Geschenk. „Das großartigste Geschenk aber ist der Ausdruck einer wundervollen Zusammengehörigkeit im christlichen Glauben“, sagte er. Die Narrenmesse wurde musikalisch von der Hahlheimer Bauernkapelle und den Limesnarren ´ umrahmt