Bei der Hauptversammlung des Liederkranzes Pfahlheim ist Maria Kuhn erneut zur Vorsitzenden gewählt worden. Auch Sonja Hermenau (Mitgliederverwaltung) und Ursula Gerlach wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Schriftführerin ist Stefanie Weiß, Jugendleiterin Stefanie Mack. Beisitzer für die Aktiven sind Tanja Köppel und Manfred Konle, Beisitzer für die passiven Mitglieder Ingbert Binz, der auf seinen Vater folgt.

Im Rechenschaftsbericht von Maria Kuhn ragte der Chortag des Eugen-Jaekle-Chorverbandes besonders heraus. Der Einladung zum Projektchor „Pfahlheim – Ein Dorf“ folgten 26 Sängerinnen und Sänger und so präsentierte der Liederkranz mit einem 140-köpfigen Mehr-Generationen-Chor nicht nur sich, sondern die gesamte Ortschaft. Als Resümee habe man elf neue Sängerinnen und Sänger gewonnen.

Kuhn erinnerte auch an den Ehrungsnachmittag, das Mitsing-Konzert und die Aufführung der Theatergruppe. Sie dankte den neuen Chorleitern Ann-Katrin Kuhn (Kinderchor), Annerose Vaas (gemischter Chor) und Gebhard Schmid (Cross Beat), die im September ihre Chöre übernommen haben, für die rasche und gute Einarbeitung. In ihrem Ausblick verwies Kuhn auf das zweite Mitsing-Konzert im Oktober sowie das Chorfest in Heilbronn im Juni 2019.

Es folgten die Berichte von Schriftführerin Marlies Briel, Kassiererin Sonja Czapka und Kassenprüfer Klaus Handschuh. Jugendleiterin Tanja Köppel freute sich über die positive Entwicklung im Kinderchor, Chorleiterin Petra Köppel berichtete von den erfolgreichen Auftritten des Jugendchores. Sie will den Jugendchor nach dem Auftritt bei der Soiree am 6. Mai in Willis Stadel an Ann-Katrin Kuhn übergeben.

Ortsvorsteher Wolfgang Sekler war von den umfangreichen Aktivitäten sehr angetan. Siegfried Vollmer überbrachte als Vertreter der Vorstandsrunde die Grüße der Pfahlheimer Vereine.