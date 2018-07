- Nahtloser Übergang an der Kastellschule: Das Regierungspräsidium Stuttgart hat Heike Brost, bisher Rektorin an der Grundschule Hohenstadt, zum 1. August die Leitung der Grundschule Pfahlheim übertragen. Die bisherige Rektorin Andrea Sachs-Dreher ist zum Schuljahresende in den Ruhestand getreten (wir haben berichtet).

Heike Brost kommt aus Geislingen, studierte an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd die Fächer Deutsch, Musik und Anfangsunterricht. Den Vorbereitungsdienst absolvierte sie am Seminar Schwäbisch Gmünd. Außerdem erweiterte sie ihre Qualifikation mit der Zusatzausbildung Englisch für Grundschulen.

Erste Unterrichtserfahrung, nach dem Vorbereitungsdienst, sammelte sie an der Parkschule Gaildorf. Von dort ging Heike Brost an die Friedensschule in Schwäbisch Gmünd, wo sie im Schulleitungsteam mitarbeitete. Bevor sie jetzt an die Kastellschule Pfahlheim wechselt, war sie bereits in der Grundschule Abtsgmünd-Hohenstadt als engagierte Rektorin tätig.

Zu ihrer Lehrtätigkeit beschäftigte Heike Brost sich mit einer großen Zahl besonderer Aufgaben. Sie war im Bereich Gewaltprävention sowohl Ansprechpartnerin im Kollegium, als auch als Referentin und für schulinterne Fortbildungen aktiv. Sie koordinierte Streitschlichter und Gewaltprävention im Grundschulbereich genauso erfolgreich wie die Kooperation mit dem Musikverein Hohenstadt oder der städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd. Ihr Wissen gab sie unter anderem als Mentorin für Praktikantinnen und Referendare weiter. Ebenso initiierte sie eine Kooperation mit dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und bekam dafür eine Auszeichnung.

Für Heike Brost ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kollegium, Eltern und Schulträger ein besonderes Anliegen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die Schülerinnen und Schüler, deren individuelle Förderung und persönliche Entwicklung. In ihrer Freizeit ist sie im Hundesport aktiv, fährt gerne Motorrad und ist im freiwilligen Polizeidienst tätig.