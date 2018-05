Ellwangen-Pfahlheim (ij) - Bei der jüngsten Hauptversammlung des des Musikvereins Trachtenkapelle Pfahlheim haben Vorstandswahlen auf der Agenda gestanden. Sie brachten an der Vereinsspitze keine Änderung. Florian Maierhöfer wird die Geschicke der Trachtenkapelle ein weiteres Jahr leiten, er wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte Maierhöfer auf die wichtigsten Ereignisse des zurückliegenden Vereinsjahres zurück. Dabei ging der Vorsitzende auch auf die aktuell laufenden Baumaßnahmen an der Pfahlheimer Kastellschule samt den Proberäumen des Musikvereins ein. In diesem Zuge wiesen Maierhöfer und sein Stellvertreter Thomas Feile darauf hin, dass von 48 Musikerinnen, Musiker sowie freiwillige Helfern 1700 Arbeitsstunden ehrenamtlich investiert worden sei.

Positiv laufe auch die Crowdfunding-Aktion in Kooperation mit der VR-Bank Ellwangen, bei der erfolgreich um Spenden für diese Maßnahme geworben werde. Maierhöfer bedankte sich in diesem zusammenhang ausdrücklich bei den vielen Unterstützer und Gönnern der Trachtenkapelle. Sie alle investierten in die Zukunft des Pfahlheimer Musikvereins, betonte der Vorsitzende.

Schriftführer Fabian Sekler sprach anschließend von 129 Aktionen und Events des Musikvereins im abgelaufenen Vereinsjahr. Dabei seien die Eigenleistungen auf der Baustelle nicht berücksichtigt.

Christian Uhrle berichtete über „die hervorragende Jugendarbeit“ bei der Trachtenkapelle. Für sehr guten Probenbesuch wurden Georg Flechsler, Andrea Feile, Thomas Maierhöfer, Lukas Rieger und Timo Eiberger mit einem Vereinsweizenglas geehrt.

Ortsvorsteher Wolfgang Seckler lobte in seinem Grußwort die ausgezeichnete Arbeit des Musikvereins.

Bei den Wahlen stellte sich Christian Uhrle nicht mehr als Jugendleiter zur Verfügung. Ihm folgt Theresia Frosch nach, die einstimmig in dieses Amt gewählt wurde.

Im Amt bestätigt wurde Florian Maierhöfer, ebenso wie die Kassenprüfer Josef Köppel und Matthias Ebert. Als passive Beisitzer wurden Manfred Herzog, Christian Stenzenberger und Claudio Stempfle gewählt.