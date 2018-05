Mit seinen 1068 Mitgliedern ist der Sportverein Pfahlheim der mitgliedsstärkste Verein in der Pfahlheimer Vereinslandschaft. Dementsprechend umfangreich ist die kürzlich abgehaltene Hauptversammlung verlaufen.

Vorsitzender Siegfried Vollmer ging in seinem Rechenschaftsbericht auf die Ferienfußballschule des FC Augsburg in den Sommerferien ein. Diese ist vom 13. bis zum 17. August zu Gast in Pfahlheim. Angeboten wird ein professionelles Training durch lizenzierte Coaches der FCA-Fußballschule. Jeder junge Spieler erhält ein FCA-Trainings-Outfit und wird von 10 bis 16 Uhr betreut und verpflegt.

Außerdem betonte er, dass in einem Dorfverein die Pflege der Sportanlage in der Sommerpause wieder umfangreiche Arbeitseinsätze für die aktiven Fußballspieler nach sich ziehen wird. Hinsichtlich der Kooperation der Fußballjugend mit dem FC Röhlingen und der DJK Eigenzell gibt es für Vollmer keine Alternative. Nur so könne für die beteiligten Vereine auch für die Zukunft der Nachwuchs gesichert werden.

Stolz zeigte sich der Vorsitzende über die Tischtennisabteilung, die sich aufgrund ihrer zum wiederholten Mal errungenen Meistertitel bei der jährlichen Sportlerehrung der Stadt Ellwangen zum Dauergast mausere. In diesem Jahr haben sich die U 15 Mädchen den Meistertitel geholt. Außerdem stehen die Mädchen, wie auch die 1. Damenmannschaft, im Pokalfinale.

Schriftführer Michael Hieber jun. ging auf die kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins ein. Ein bayerischer Abend sei für den kommenden Herbst ebenso eingeplant wie ein Open-Air-Event auf dem Sportgelände, kündigte er an.

Kassierer Franz Grimmeisen informierte über Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Vereinsjahres, geprüft wurde seine Kassenführung von Alwin Böhm jun..

Ortsvorsteher Wolfgang Seckler bezeichnete den Sportverein in seinem Grußwort als „das Schlachtschiff“ unter den Pfahlheimer Vereinen, das die Ortschaft positiv repräsentiere.

Für die Fussballabteilung berichtete Sebastian Rettenmeier von einer durchwachsenen Vorrunde und legte die Gründe für den in der Winterpause vollzogenen Trainerwechsel dar.

Dominik Rieger zeichnete für die Ausführungen der Jugendfußballabteilung verantwortlich und für die Tischtennisabteilung trug Christa Schröter den Rechenschaftsbericht vor. Derzeit seien acht Mannschaften für den aktiven Spielbetrieb gemeldet, wovon fünf Jugendmannschaften seien.

Aus dem Bereich Turnen und Gymnastik informierte Kim Hadek und Walter Guthold gab die Neuigkeiten über das Kinderturnen, sowie die Walking und Dauerlaufgruppe bekannt.

Vorstandswahlen bringen keine Änderungen

Das Ergebnis der anschließenden Wahlen zeichnete sich durch ein hohes Maß an Beständigkeit aus. Karl Böhm bleibt 2. Vorsitzender und auch Franz Grimmeisen als Kassierer sowie Peter Frosch als Fußballabteilungsleiter führen ihre Ämter weiter.

Unverändert werden auch Dominik Rieger, Michael Egetenmeyr und Dominik Handschuh für die Fußballjugend verantwortlich zeichnen. Christa Schröter steht weiterhin als Tischtennisabteilungsleiterin zur Verfügung und auch Anita Sekler (Frauenturnen), sowie Denie Guthardt (Jedermannsport) sind bereit, ihre Aufgabe weiter zu führen.

Patrick Rief und Philipp Wettemann fungieren weiterhin als aktives Vereinsratsmitglied.

Kim Hadek kümmert sich auch künftig um die Belange der Jugend im Sportverein. Die einzige Neubesetzung stellt Rainer Baumann dar, er übernimmt die bisher verwaiste Funktion des Fördernden Vereinsratsmitgliedes.

Stephanie Bongert überbrachte die obligatorischen Grüße und Glückwünsche der Pfahlheimer Vorstandsrunde und freute sich über das Zustandekommen der Fußballschule.