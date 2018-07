Seit vier Jahrzehnten träumt der Musikverein Trachtenkapelle Pfahlheim von einem eigenen Probenraum. Bald geht dieser Wunsch in Erfüllung. In der Grundschule Pfahlheim entsteht derzeit ein Raum von rund 200 Quadratmetern Fläche.

Eine nicht ganz billige Sache für den Verein, muss er doch rund 200 000 Euro dafür aufbringen. Aber den Mitgliedern war es diese Investition wert. Sie haben kräftig in die Hände gespuckt und rund 100 000 Euro an Eigenleistung erbracht. Geholfen hat dabei auch das Crowdfunding-Projekt der Ellwanger VR-Bank. 29 444 Euro kamen bei der Spendenaktion zusammen. Eines der größten Projekte für die VR-Bank, wie Vorstandssprecher Jürgen Hornung sagte.

Die Trachtenkapelle Pfahlheim ist froh über dieses Crowdfunding-Projekt, bei dem rund 15 Prozent der Gesamt-Investition an Spenden zusammenkam. Geplant waren ursprünglich 20 000 Euro. Jetzt sind es knapp 30 000 Euro geworden. Ein Beweis dafür, dass in Pfahlheim viel gespendet wurde und die Vereine in der Ortschaft zusammenhalten.

„Wir sind überglücklich, dass soviel Geld zusammengekommen ist“, sagte Vorsitzender Florian Maierhöfer bei der Übergabe des Geldes. „Aber wir haben auch kräftig die Werbetrommel für dieses Projekt gerührt.“ Er weiß, dass noch Sekunden vor dem Ende des Projekts, also kurz vor Mitternacht, eine Spende eingangen ist.

Alois Groß erzählte, dass er in seinen 39 Jahren als Kassierer an allen Ecken und Enden gespart habe. Das zahle sich jetzt aus, denn die Kreditaufnahme für den neuen Probenraum halte sich in Grenzen.

Jürgen Hornung freute sich über dieses tolle Ergebnis, zu dem die VR-Bank 6549 Euro beisteuert. „Jetzt hat der Musikverein endlich einenRaum, in dem es Spaß macht zu proben.“ Die Idee von Friedrich Raiffeisen „Viele schaffen mehr“ habe sich wieder einmal voll bestätigt.

Derzeit laufen die Arbeiten am Probenraum noch auf Hochtouren. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Raum samt Archiv, Aufbewahrungsraum für Instrumente und Fahne bis September fertig sein. Das wird dann mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.