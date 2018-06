Zum Schuljahresende geht Andrea Sachs-Dreher, die langjährige Leiterin der Kastellschule Pfahlheim, in Pension. Während ihrer Zeit hat sich viel in der Schule getan.

Andrea Sachs-Dreher ist seit 1977 im Lehramt tätig. Anfangs unterrichtete sie unter anderem an Grundschulen in Lindau und Kreuth. Ende der 80er Jahre kam sie im Erziehungsurlaub in den Ostalbkreis. Nach verschiedenen Stationen in Untergröningen, Stödtlen und Tannhausen kam sie 2004 als Lehrerin an die Grundschule nach Pfahlheim. Im März 2005 wurde sie zur Rektorin ernannt.

In ihrer Zeit in Pfahlheim hat Andrea Sachs-Dreher viel verändern können. Eine zweite, längere Pause für die Kinder wurde eingeführt, verschiedene Pausenhofspiele angeschafft und die Räume der Schule umgestaltet. Erst wurden alte Materialien entsorgt und eine Schulküche eingerichtet.

Schulsanierung war immer ein großer Wunsch

Aber immer stand der Wunsch nach einer Renovierung und modernen Umgestaltung im Raum. Dieser Wunsch wurde inzwischen auch erfüllt. Im Frühjahr 2017 startete die Sanierung der Schule, die Schüler haben Unterricht in Containern.

Wenn die Generalsanierung der Kastellschule abgeschlossen ist, ist Sachs-Dreher als Hauptinitiatorin beim Einzug, der voraussichtlich im kommenden Schuljahr ist, nicht mehr dabei. Nach über 40 Jahren als Lehrerin und über zehn Jahren als Rektorin geht sie aus gesundheitlichen Gründen zum Ende des Schuljahres in Pension.

Wer ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger steht noch nicht fest, das Bewerbungsverfahren läuft noch.

Mit Sachs-Dreher ist eine Vollblut-Lehrerin, die sich sehr für ihre Schule engagiert hat. Die Schule arbeitet mit den Pfahlheimer Vereinen und Kindergärten zusammen, die Kinder nehmen an sportlichen Wettbewerben, Theater- und Musical-Aufführungen teil oder engagieren sich in den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften. Seit diesem Jahr erhalten die Kinder nicht nur frisches Obst und Gemüse, sondern auch Schulmilch.

Dass so vieles an der Schule möglich ist, führt Sachs-Dreher auf ihr gutes Team zurück. Sie werde von allen Kolleginnen und Kollegen, der Sekretärin und dem Hausmeister unterstützt.

In ihrer Freizeit war Sachs-Dreher sportlich als Übungsleiterin erst in Untergröningen, dann beim Sportverein Tannhausen engagigert. Von 1998 bis 2006 war sie Mitglied des Gemeinderats Tannhausen und von 2000 bis 2006 Schöffin am Amtsgericht Ellwangen. Das Amt als Rektorin hat ihr dafür dann keine Zeit mehr gelassen. (db)