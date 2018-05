Mit einem beherzten Sprung ins Wasser ist die Badesaison in Ellwangen eröffnet worden. Dieses Mal im Limes-Freibad, denn dort gab es gleich noch das neue Beachvolleyball-Feld einzuweihen.

„Das neue Beachvolleyball-Feld in unserem Freibad ist ein Schmuckstück“, sagte Pfahlheims Ortsvorsteher Wolfgang Seckler stolz. An die 50 Pfahlheimer waren zur Einweihung und zum Anschwimmen gekommen.

Noch ein paar Tage zuvor hat eine Frauengruppe aus Pfahlheim letzte Hand an das neue Spielfeld gelegt. Viele hundert Kilo Spezialsand wurden auf der Fläche verteilt. Einige Scherzbolde hatten in der Maiennacht den Sand zu einem großen Haufen in der Mitte des Feldes aufgehäuft. Doch rechtzeitig zur Einweihung war wieder alles in Ordnung gebracht worden.

Eigentlich hätte das Spielfeld schon im vergangenen Sommer fertig sein sollen. Probleme mit der Umzäunung des Felds verzögerten aber die Übergabe. In vieler Stunden Arbeit und dank engagierter Eigenleistungen hat das Freibad einen weiteren Pluspunkt.

„Man merkt, die Pfahlheimer haben eine starke, emotionale Bindung zur ihrem Bad“, sagte Bürgermeister Volker Grab. Zusammen mit Seckler, Stadtwerkechef Stefan Powolny und einigen Jugendlichen wagte er ein Spielchen auf dem neuen Spielfeld. „Der Sand fühlt sich richtig gut an unter den Füßen“, bemerkte Seckler nach dem Spiel. Anschließend ging es zum ersten Anschwimmen ins 20,5 Grad warme Wasserbecken.