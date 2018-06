Ihre dritte Maskentaufe haben die Ihnbergweibla in Pfahlheim gefeiert. 2014 sind sie gegründet worden.

Nach dem Abstauben der alten Masken durch Maskenmeister Tobias Lechner zogen die Weibla mit Fackeln zum Ihnberg, von dem sie ihren Namen haben. Dort wurden sie von zahlreichen Zuschauern und Mitgliedern anderer Maskengruppen, wie den RuHaZu, den Oichgoischtern, den Grenzwallteufeln und den Brandjoggala erwartet.

Das Weiblein ernährt sich von Kräutern

Am Lagerfeuer wurde die Sage des Ihnbergweibles erzählt. Sie besagt, dass vor langer Zeit eine alte Frau am Ihnberg lebte und sich dort von Kräutern, wilden Tieren und Gaben der Dorfbewohner ernährte. Irgendwann verschwand das Weiblein. Danach soll in mondlosen Nächten, so erzählen die Leute, eine alte Frau versuchen, Menschen in den Ihnberghain zu locken.

In Anlehnung an diese Sage wurden die 13 Täuflinge mit dem Vers „Die Früchte des Ihnbergs, lass’ es dir schmecken, Kräuter und Gräser und Erde und Schnecken. Gebrannt aus Kräutern und Haselnuss ist dieser Tropfen für dich ein Muss“ aufgefordert, ihre Taufmahlzeit einzunehmen. Nachdem die neuen Weibla den Schwur auf die Maske abgelegt hatten, wurden sie mit großem Jubel in der Maskengruppe begrüßt. Nach einem kleinen Umtrunk am Ihnberg zog die Gruppe zurück nach Pfahlheim, wo bis in den frühen Morgen gefeiert wurde. (ij)