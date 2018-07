(ij) - Bei schönen Wetter findet am Sonntag, 22.Mai, die Maiandacht der Kirchengemeinde Sankt Vitus in der Grotte in Neunheim statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Die musikalische Begleitung übernimmt der Chor „Neue Töne“. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet die Andacht in der Schutzengelkapelle statt. Anschließend lädt die Kirchengemeinde zu einer kleinen Hocketse mit Getränken und Grillwursten im Kartoffellager der Familie Wagner ein.