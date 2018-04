Am Samstag haben die Sangesfreunde Neunheim beim Frühjahrskonzert in der Eichenfeldhalle, so Vorsitzender Andreas Grampp, Abschied und Willkommen zugleich gefeiert. Abschied stand für Anke Renschler, die nach 14 Jahren Chorleitertätigkeit ausschied, Willkommen stand für ihre Nachfolgerin Christine Sieg.

So war die Stimmung teils wehmütig, teils gespannt. Dies zeigte sich schon beim Eröffnungslied der Neuen Töne „What a Saturday night“. Die Neuen Töne gaben einen Einblick in ihr Repertoire, das sie in den vergangenen 14 Jahren aufgebaut hatten. „Hit the Road, Jack“, „Über sieben Brücken musst du geh’“, ganz neu „Top of the world“, diese Lieder sangen sie alle mit Renschler. Es folgte „80 Millionen“, ein Lied über die Partnersuche. Das war das erste Lied mit Christine Sieg.

Premiere hatte auch der Männerchor. „Frisch auf“, „Butterfly“ und als Krönung „Santiano“. Das Publikum war begeistert. Der Projektkinderchor, der im Vorjahr zum Jubiläum gegründet worden war, zeigte sich von seiner besten Seite. Männerchor, Kinderchor und die Neuen Töne sangen gemeinsam den Kanon, „I like the flower“ mit der neuen Dirigentin, mit Anke Renschler sangen sie „Wunder geschehn“ und „Ich wollte nie erwachsen sein“. Als Zugabe sang der Kinderchor „Alles muss klein beginnen“, extra geschrieben für die Neuen Töne.

Nach einer kurzen Pause ging es merklich auf das Ende zu. Männerchor und Neue Töne sangen gemeinsam „Heimweh“ und „One way wind“ als Hommage an Anke Renschler. Als Zugabe gab es „Lieder sind so unentbehrlich“, beim Refrain durfte das Publikum mitsingen.

Zum großen Finale gibt’s ein Volkslieder-Medley

Zum großen Finale sangen die Neuen Töne, erst „The Scat Calypso“, einen Volkslieder-Medley, „Leaving on a Jetplane“ und „For the longest time“ mit Anke Renschler, dann, um zu zeigen, dass es weitergeht und der Chor auch nach Anke Renschler weiterhin tolle Lieder singen wird, „Angels“ mit Christine Sieg. Als Abschiedslied hatte Renschler „You raise me up“ geplant. Das Publikum war begeistert, sparte nicht mit Beifall, bei einigen Liedern klatschte und sang es mit. Als am Ende des Konzerts Grampp Renschler nach 14 Jahren Chorleitertätigkeit verabschieden musste, war die Wehmut groß. Renschler hatte den Chor seit seiner Gründung 2004 geleitet, sie hatte diesem Chor ihren Stempel aufgedrückt mit Liedgut und vielem mehr. Grampp lobte ihre Ausgeglichenheit, ihre fachliche Kompetenz und ihre Geduld. Die Neuen Töne sangen ihr ein besonderes Abschiedslied. Renschler bleibt dem Verein als passives Mitglied erhalten. Die schwierige Suche nach einem Nachfolger hatte sie unterstützt und Christine Sieg gefunden. Seit Januar hatten Renschler und Sieg gemeinsam die Chorleitung übernommen, nach dem Konzert übernimmt Sieg dies komplett. Grampp freut sich auf die Zusammenarbeit, die bisher schon so toll geklappt hat. Mit „Good night“ beschlossen die Neuen Töne den Gesangsteil. Mit dem Alleinunterhalter Klaus Ott liessen es die Sänger und ihre Gäste bei Tanz und Geselligkeit ausklingen.