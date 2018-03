Der langjährige Röhlinger Ortschaftsrat, Hubert Moser, ist gestorben.

18 Jahre lang hat Hubert Moser die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Ortschaftsrat von Röhlingen vertreten. In dieser Zeit standen so wichtige Entscheidungen an wie die Sanierung der Sechtahalle oder die Erschließung neuer Baugebiete, die Verlegung von Stromoberleitungen in die Erde oder die innerörtliche Verkehrsberuhigung.

Seit 2000 war Moser in der Gärtnerei des Baubetriebshofs tätig. In seiner Freizeit engagierte er sich für die Gartenfreunde Neunheim, deren Vorsitzender er 18 Jahre lang war. Durch seinen Beruf besass er viel Fachwissen, das er gerne an die Mitglieder und andere weitergab. Auch der gesellschaftliche Aspekt im Verein mit Ausflügen und Festen war ihm. Der jährliche Schmuck des Osterbrunnens sowie die Pflege des Geländes bei der Grotte waren für ihn selbstverständlich.

Über die Tätigkeiten des Vereins hinaus engagierte sich Moser beim Dorfplatz sowie bei Veranstaltungen. Er war mit seiner freundlichen und hilfsbereiten Art in Neunheim geschätzt und beliebt.