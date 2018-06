Mit einem eindrucksvollen Liederabend in der Eichenfeldhalle in Neunheim hat der Landfrauenchor am Samstagabend sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Als Gastchöre haben der Liederkranz Ellwangen und die Sangesfreunde Neunheim ihre Visitenkarten abgegeben. Der Abend hat unter dem Motto „Lasst unsere Lieder klingen“ gestanden.

Die Vorsitzende der Ellwanger Landfrauen, Burgl Schmiedt, ging auf die Gründung und Entwicklung des Landfrauenchores und auf die „unzähligen schönen Veranstaltungen“ ein. Der Chor entstand auf Betreiben der damaligen Vorsitzenden der Landfrauen, Maria Mayer. Am 27. September 1988 war die erste Singstunde mit etwa 25 singfreudigen Landfrauen im Mehrzweckraum der Eichenfeldhalle Neunheim.

Ingrid Feil aus Hüttlingen war die erste Chorleiterin. Nach zwei Jahren übergab sie 1990 aus beruflichen Gründen das Dirigat an Fanny Nagler aus Dankoltsweiler, die den Chor 13 Jahre lang formte und weiterentwickelte, bis Anfang 2003. Für den Frühlingsball 2003 konnte man Lothar Papert als Dirigenten gewinnen. Ab Oktober 2003 übernahm Melanie Blattner für zwei Jahre die Leitung. Von 2005 bis 2008 war Barbara Haas Dirigentin, danach sprangen für kurze Zeit Fanny Nagler und Josef Stengel ein. Seit September 2009 dirigiert Ingrid Philipp aus Lauchheim den Chor. Burgl Schmiedt lobte sie als „kompetente und humorvolle Chorleiterin“.

Bürgermeister Grab gratuliert in humorigen Worten

Bürgermeister Volker Grab dankte in humorigen Worten der Landfrauenvereinigung für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement seit 1972 („eine Erfolgsgeschichte“), erinnerte an die bislang 21 Auftritte des Chores beim Kalten Markt und betonte: „Singen macht gesund.“ Keine Gesundheitsreform könne kostengünstiger sein. Die stellvertretende Kreisvorsitzende der Landfrauen im Ostalbkreis, Rosemarie Bernlöhr, blickte auf die Auftritte des Chores beim Lichtmessgottesdienst auf dem Schönenberg und beim Frühlingsball in der Eichenfeldhalle zurück und stellte das „Aloka-Bienenprojekt“ in Kenia vor, für das die Spenden des Abends bestimmt sind. Singen sei Burnout-Prävention und führe zu einem harmonischen Miteinander, sagte Bernlöhr.

Mit „Lasst unsere Lieder klingen“ und „Singen ist gesund“ eröffnete der Landfrauenchor unter Ingrid Philipp mit seinen knapp über 30 Sängerinnen bravourös den Abend. Später forderten die Landfrauen „Schenk der Seele einen Sonntag“ und stimmten darin ein: „Jeder Tag ist ein Geschenk.“ Die Sangesfreunde Neunheim, mit Josef Stengel als Dirigent, sangen a cappella „Frisch auf“, „Ein frohes Lied“, „Lieder klingen“ und „Ich liebte einst ein Mädchen“. Mit Schwung und stimmgewaltig begeisterte der Liederkranz Ellwangen unter Leitung von Hans Kucher mit „Grüß Gott mein Schwabenland“, „Der Wanderer“, „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ und „La Montanara“. Bei „Jetzt kommen die lustigen Tage“, begleitet von Leo Schmiedt am Akkordeon, durfte auch das Publikum mitsingen.

Im zweiten Teil des Abends sangen Liederkranz und Sangesfreunde gemeinsam Franz Schuberts „Im Abendrot“ und „Gesang verschönt das Leben“. Landfrauenchor und Sangesfreunde folgten mit „An hellen Tagen“, „Zauber der Musik“ und „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Beim krönenden Abschluss aller drei Chöre mit Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ waren dann rund 100 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne.

Burgl Schmiedt ehrt zwölf Sängerinnen

Burgl Schmiedt ehrte zwölf Sängerinnen, die im Chor seit der ersten Stunde mitsingen. Dies sind: Ruth Brenner, Hildegard Gaugler, Gudrun Huober, Margarete Mayer, Paula May, Hermine Moser, Mathilde Musiol, Adelheid Reeb, Toni Reeb, Margret Rieger, Theresia Seckler und Zenta Wolpert. Durch das Programm führte Gudrun Huober.