Die Ellwanger Landfrauen laden am Samstag, 16. Juni, um 19.30 Uhr zu einem Liederabend unter dem Motto „Lasst unsere Lieder klingen“ in die Eichenfeldhalle in Neunheim ein. Der Landfrauenchor unter der Leitung von Ingrid Philipp feiert sein 30-jähriges Bestehen. Als Gastchöre sind der Liederkranz Ellwangen unter der Leitung von Hans Kucher und die Sangesfreunde Neunheim unter der Leitung von Josef Stengel dabei.

Der Eintritt ist frei, der Landfrauenchor bittet um Spenden für das Landfrauenprojekt „ALOKA Bienen" in Kenia.