Zu einem Tag des offenen Hofes lädt Familie Wolpert (Rattstadter Str. 33) in Neunheim ein. Das Hoffest findet am Sonntag, 3. Juni, von 10.30 bis 18 Uhr statt. An diesem Tag können alle Besucher hinter die Kulissen des Bauernhofes mit Direktvermarktung schauen und unter anderem die artgerechte Haltung von Mastschweinen und die Herstellung von Rapsöl kennenlernen. Ein Rahmenprogramm mit Hofführungen, Vorführungen mit Pferden in der Reithalle sowie Kinderaktionen lässt den Tag zu einem besonderen Erlebnis werden. Der Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamts Ostalbkreis ist ebenfalls vertreten und bietet unter anderem ein Blütenquiz an. Mit vielseitigen und abwechslungsreichen Gerichten der hofeigenen Küche können regionale Leckerbissen verkostet werden.