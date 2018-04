Die Neunheimer Gartenfreunde feiern heuer das 50-jährige Bestehen des „Vereins mit dem grünen Daumen“. Das Jubiläum wird im Lauf des Jahres mit zahlreichen Veranstaltungen begangen.

Überschattet wird das Jubiläumsjahr vom plötzlichen Tod des Vereinsvorsitzenden Hubert Moser. Nach seinem Tod wird seine bisherige Stellvertreterin Regine Reeb den Verein bis zur nächsten Vorstandswahl weiterführen.

Als erste Aktion im Jubiläumsjahr stand ein Schnittkurs für Obstbäume und Beeren an, der sehr gut besucht war. Für den Neunheimer Osterbrunnen wurde der Schmuck erneuert. Nächster Höhepunkt im Vereinsleben ist das traditionelle Sommerfest am Sonntag, 17. Juni, in der Eichenfeldhalle Neunheim. Neben den gewohnten Köstlichkeiten werden sich die Kinder in einer Hüpfburg austoben können.

Ausflug ins Hymer-Museum

Beim Jubiläumsausflug am Samstag, 15. September, findet eine Führung durch das Hymer-Wohnwagenmuseum in Bad Waldsee statt. Bei der Mostbäuerin in Bad Waldsee fährt anschließend das Mostzügle zur Besichtigung von Streuobstwiesen, Aroniaplantagen und Kräutergärten. Der Abschluss mit dem Mostzüglevesper läßt den Ausflug ausklingen.

Als besonderes Ereignis ist erstmals ein Mostfest in der Dorfmitte in Neunheim für Sonntagmittag, 7. Oktober, geplant. Vor Ort werden Äpfel gepresst und der Saft mit Flammkuchen angeboten. Mit der Dorfweihnacht schließen die Gartenfreunde mit dem VfL und den Sangesfreunden das Jahresprogramm und stimmen auf Weihnachten ein.

Bei der Hauptversammlung überbrachte Maria Brenner vom Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine den Vereinsjubilaren ihre Glückwünsche und ehrte das Gründungsmitglied Otto Lehner sowie Anna Baier, Erwin Richter und Hans Tuscher für 50 Jahre Vereinstreue.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Maria Kraus, Ingrid Moninger und Hans-Peter Rupp geehrt. Patriz Hald erhielt eine Auszeichnung für 25 Jahre im Verein, Ralf Isermeyer für zehn Jahre Vereinstreue. Die Schriftführerin Marianne Wolf wurde für zehn Jahre im Amt geehrt.